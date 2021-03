Francia. ANJ pubblica il rapporto “Gambling and Confinment”

L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) ha pubblicato il suo sondaggio “Gambling and Confinment” che analizza i comportamenti, le abitudini e le emozioni di gioco dei giocatori durante il secondo lockdown nazionale della Francia. Il sondaggio è stato condotto dall’agenzia di ricerche di mercato Harris Interactive e fa parte del nuovo mandato dell’ANJ per fornire una comprensione più approfondita delle dinamiche di gioco d’azzardo francesi. L’ANJ ha commissionato il rapporto al fine di “valutare l’effetto di una situazione senza precedenti sulle abitudini dei giocatori” e se il confinamento avesse aumentato i rischi del giocatore.

Intrapreso nel dicembre 2020, il rapporto ha registrato il sondaggio ANJ su un campione di 3.013 giocatori online che avevano giocato d’azzardo nel 2020, suddivisi in quote di sesso, fascia di età, regione e professione. Il 75% dei giocatori intervistati ha dichiarato di aver giocato d’azzardo durante la seconda reclusione, di cui l’80% dei corrispondenti ha giocato online. Per quanto riguarda le “motivazioni personali”, il 57% dei giocatori che hanno giocato durante il periodo ha dichiarato di voler “vincere soldi”, con il 43% che ha aggiunto che il gioco era una “forza dell’abitudine”. Degli intervistati, il 19% ha affermato di voler ridurre o modificare le proprie abitudini di gioco. Il sondaggio dell’ANJ ha evidenziato che il 5% dei giocatori non aveva mai giocato d’azzardo fino al secondo confinamento.

I nuovi giocatori sono stati allettati da “avere più tempo libero (22%) e dal “desiderio di combattere la noia del confinamento”(22%), con feedback che hanno ulteriormente evidenziato che il 21% dei nuovi giocatori si sarebbe fermato una volta tolto il blocco nel 2021. Per quanto riguarda i rischi del gioco d’azzardo, ANJ ha scoperto che 1 giocatore su 10 ha dichiarato di “avere problemi a mantenere il controllo”, con ANJ che ha evidenziato la “disuguaglianza delle attività” poiché il 52% degli intervistati ha evidenziato che il gioco al casinò è travolgente. Inoltre, il regolatore ha sottolineato le preoccupazioni relative al controllo del rischio e del gioco d’azzardo legate al sondaggio sui giocatori più giovani poiché il 16% dei 18-24 anni e il 14% dei 25-34 anni “ha sentito una perdita di controllo durante il secondo confinamento” (rispetto al 2% dai 50 anni in su).

L’ANJ ha sottolineato l’importanza del feedback del sondaggio, a seguito della pubblicazione del suo primo rapporto sul mercato del gioco d’azzardo online, che ha rivelato che il gioco d’azzardo online francese aveva accolto 1 milione di nuovi clienti di gioco d’azzardo online durante il 2020. ANJ ha poi spiegato: “Il confinamento ha favorito l’arrivo di nuovi giocatori a pratiche online che sembrano più rischiose in termini di dipendenza, o anche a siti di casinò online che sono illegali in Francia. L’ANJ desidera quindi attivare diverse leve per rafforzare le modalità di contrasto a questa offerta illegale che presenta rischi di dipendenza molto forti e mette in pericolo il giocatore. In un contesto senza precedenti che potrebbe portare alla perdita di benchmark, intende anche educare i giovani giocatori affinché adottino una pratica ricreativa delle scommesse sportive”.

