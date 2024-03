Francia: ANJ ordina agli operatori di prevedere condizioni di gioco più giuste nei rapporti con i clienti

Agli operatori francesi di gioco d’azzardo online è stato chiesto di identificare e rimuovere le “clausole problematiche” relative ai termini e alle condizioni previste nelle Condizioni generali d’uso nei rapporti con i clienti.

L’ordine è stato emesso dall’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), l’autorità di controllo per il gioco d’azzardo francese, come parte della revisione delle “clausole generali” utilizzate dagli operatori di gioco d’azzardo online. La revisione è stata avviata a seguito dei reclami dei giocatori presentati al Mediateur des Jeux en Ligne» in merito alla validità, al contesto e al contenuto di alcune clausole. Fondata nel 2019, Mediateur fornisce un servizio indipendente di mediazione delle controversie tra i consumatori francesi di gioco d’azzardo online e gli operatori autorizzati, inclusi gli operatori storici del monopolio FDJ (lotteria nazionale) e PMU (corse di cavalli francesi).

L’ANJ cerca oggi di raggiungere un “livello soddisfacente” di conformità legale sulle clausole generali degli operatori di gioco d’azzardo – senza la necessità di standardizzare un “obbligo contrattuale” per i licenziatari. Pertanto, la revisione si è concentrata sull’identificazione e sulla rimozione dalle clausole di contenuti illegali, ambigui o potenzialmente problematici.

Agli operatori francesi è stato ordinato di rimuovere o rivedere contenuti o clausole che limitano ingiustamente la responsabilità degli operatori e limitano il diritto al risarcimento del cliente.

Le clausole generali non possono ostacolare “l’esercizio dell’azione legale” da parte del cliente, come quelle che impongono al giocatore, in caso di controversia, di adire un tribunale diverso da quello del suo domicilio”. In relazione alle controversie con i clienti, gli operatori non possono limitare i mezzi di prova a disposizione dei clienti o imporre un periodo limitato per contestare le controversie.

ANJ e Mediateur hanno identificato la rimozione di clausole che limitavano ingiustamente i diritti dei giocatori, comprese quelle che esoneravano gli operatori dalla responsabilità, azioni legali limitate, prove limitate nelle controversie, periodi di reclamo abbreviati, consentivano limitazioni ingiustificate delle scommesse e riduzioni ingiuste dei pagamenti in determinati risultati.

È necessario un monitoraggio più rigoroso dei termini e delle condizioni per garantire condizioni di gioco più giuste e trasparenti, affrontando le preoccupazioni sulla giurisdizione legale, l’accesso alle prove, le tempistiche dei reclami e l’equità dei pagamenti.

PressGiochi