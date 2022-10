Francia: ANJ crea nuovo Comitato sanzionatorio per il gioco

L’Autorità francese per il gioco d’azzardo, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), ha creato un nuovo comitato sanzionatorio indipendente per sovrintendere agli obblighi disciplinari. Il comitato è composto da sei membri

Il comitato è composto da sei membri in rappresentanza del governo, della magistratura e dei sistemi legali. Il comitato lavorerà in modo indipendente dall’ANJ e si occuperà dell’emissione di sanzioni “come avvertimenti, sospensioni, sanzioni e accuse penali” contro le società che risultano aver violato la legge francese sul gioco d’azzardo.

Avrà il potere di ordinare revisioni al personale chiave e alla gestione dei licenziatari. Il relatore pubblico del Consiglio di Stato Frédéric Dieu è stato nominato a presiedere la commissione. Anche l’ufficiale del Consiglio di Stato Dorothée Pradines rappresenterà gli interessi del governo.

Il sistema giuridico sarà rappresentato dai giudici Nicolas Brunner e Maud Choquet della Corte dei conti francese, mentre due consulenti della Corte di cassazione, Fabrice DelBano e Véronique Boisselet, forniranno competenze in materia giudiziaria. Tutti i membri rimarranno in carica per sei anni.

