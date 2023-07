Francia: ANJ chiede maggior potere di intervento per ridurre il numero dei giocatori

Il mercato del gioco d’azzardo ha registrato un giro d’affari record nel 2022, con entrate lorde di gioco pari a 12,9 miliardi di euro, in crescita del 20% rispetto al 2021. Con un francese su due che gioca d’azzardo, il gambling è diventato in pochi anni un’attività normalizzata, che interessa tutte le età e tutte le categorie.

A tre anni dalla sua creazione, l’ANJ auspica di poter disporre di nuovi strumenti di intervento adeguati ad affrontare temi quali la crescita del mercato, la banalizzazione del gioco d’azzardo e l’arrivo di nuove offerte di gioco.

Grazie alle tecniche di sollecitazione digitale, il gioco è disponibile in tasca e quasi sempre. Questa “industrializzazione” trasforma per alcuni la logica del gioco ludico in una logica di investimento finanziario. Oltre al semplice intrattenimento, giochiamo anche “davvero” per guadagnare soldi o diventare ricchi. Questa tendenza è ovviamente più marcata tra le persone economicamente più fragili, soprattutto in un momento in cui il potere d’acquisto dei francesi sta diminuendo.

Questi sviluppi sono tanto più preoccupanti in quanto sembrano aumentare anche le esternalità negative inerenti al mercato del gioco d’azzardo in termini di dipendenza.

Queste alcune conclusioni disponibili nel Rapporto dell’ANJ, l’autorità di regolamentazione dei giochi francese che oggi ha pubblicato il suo Report 2022.

L’Osservatorio dei giochi ha stimato il numero di giocatori d’azzardo eccessivi a 400.000 nel 2020.

Il dossier dei divieti volontari al gioco gestito dall’ANJ registra un continuo aumento del numero di richieste di iscrizione (1.300 richieste al mese in media), in particolare da parte dei giovani e supera oggi le 53.000 persone. Al di là della dimensione clinica e individuale della dipendenza, essa è ormai più simile a un problema sociale, che provoca danni collaterali nell’entourage diretto del giocatore: sovraindebitamento, problemi familiari, difficoltà scolastiche, ecc.

Conseguentemente, a tre anni dall’entrata in vigore della normativa che già rafforzava gli obblighi degli operatori del gioco, l’ANJ ritiene ora che occorra ridurre in valore assoluto la popolazione degli scommettitori eccessivi, agendo in modo diversificato e vigoroso su domanda e offerta, per quanto possibile a monte.

Per fare ciò, l’attuale sistema normativo deve essere integrato. Per questo l’ANJ ha proposto al Governo poteri rafforzati, quali:

Proibire la pubblicità del gioco d’azzardo durante le trasmissioni delle partite da cinque minuti prima del calcio d’inizio fino a cinque minuti dopo il fischio finale;

Controllare e supervisionare i volumi e le modalità pubblicitarie utilizzate dagli operatori di gioco;

Ritirare le offerte di gioco quando presentano un rischio manifesto ed eccessivo;

Dare all’ANJ la possibilità di fissare un tetto di perdita per le categorie di giocatori più vulnerabili (18-25 anni);

Mettere in atto l’obbligo di visualizzare in modo permanente il “contatore di attività” di un giocatore (feedback normativo e indicatori di attività come le perdite nette);

Rafforzare l’efficacia del sistema di divieto volontario del gioco d’azzardo riducendo la durata del divieto a un anno, rinnovabile tacitamente, senza la possibilità di tornare su tale periodo di divieto;

Estendere a tutti gli operatori del gioco d’azzardo l’obbligo di devolvere lo 0,002% della propria raccolta annua per il finanziamento di studi sul gioco d’azzardo.

Web3, NFT, Metaverso, Loot Box – Di recente sono comparsi nuovi tipi di giochi, Web3 in particolare, che attirano un pubblico giovane o speculativo. Alcuni di questi giochi sono simili al gioco d’azzardo e comportano rischi sostanzialmente simili a quelli posti dal gioco d’azzardo (dipendenze, riciclaggio di denaro, prevenzione del gioco d’azzardo dei minorenni, ecc.). In questo contesto, il Governo ha voluto definire un quadro normativo specifico per i giochi Web3. Il disegno di legge sulla “messa in sicurezza e regolamentazione dello spazio digitale” esaminato al Senato all’inizio di luglio contiene un articolo che stabilisce le condizioni per il funzionamento dei giochi che utilizzano oggetti digitali monetizzabili (“JONUM”). In questa fase è stata adottata una definizione ma non sono ancora state definite le necessarie tutele da porre in essere.

Durante il periodo sperimentale e data l’evoluzione permanente che caratterizza questo tipo di offerta, è imperativo che il regolatore abbia spazio di manovra nell’attuazione del nuovo quadro normativo. Sarebbe quindi molto opportuno che potesse emanare regole di diritto flessibili e avere il potere di emanare diffide al fine di incoraggiare il rispetto da parte degli editori di questo tipo di giochi degli obiettivi fissati dal legislatore.

Casinò online – Per contrastare più efficacemente l’offerta abusiva e alimentare la riflessione sulla possibile evoluzione del quadro esistente, l’ANJ ha commissionato uno studio quantitativo e qualitativo molto completo sullo stato dell’offerta abusiva e sulle abitudini di consumo. Questo studio, che sarà pubblicato a settembre, fornirà una stima delle dimensioni del mercato e fornirà una migliore comprensione sia delle offerte illegali che delle pratiche dei giocatori. È su questa base che l’ANJ presenterà una valutazione della sua attività di blocco amministrativo dei siti illegali in vigore per un anno, nonché gli insegnamenti da trarre in termini di opzioni normative.

Per Isabelle FALQUE-PIERROTIN: “L’estensione del mercato del gioco d’azzardo a nuove offerte di gioco è un periodo critico per il modello normativo messo in atto tre anni fa. Questo può portare a destabilizzarlo o, al contrario, a rafforzarlo. Ciò che dovrebbe guidare la riflessione è l’assoluta necessità di ridurre il numero dei giocatori d’azzardo eccessivi, che oggi costituisce un problema sociale che va oltre la dimensione individuale della dipendenza.

Scommesse sportive online: il GGR delle scommesse sportive online ammonta a 1,38 miliardi di euro, che rappresenta un record (+2,5% rispetto al 2021). La posta in gioco ha raggiunto 8,3 miliardi di euro, un livello record anche per il segmento. Le scommesse sportive rappresentano l’85% dei conti dei giocatori attivi (CJA) dell’industria del gioco online. Infine, il PBJ medio generato per account giocatore attivo è di 312 euro e il numero medio di scommesse è di 162 (rispetto alle 152 del 2021). Lo si spiega con il forte appeal del Mondiale 2022, competizione che prevedeva 64 partite e che è stata il supporto per 597 milioni di euro di scommesse nell’anno. Il calcio rimane lo sport più popolare tra gli scommettitori con il 56% delle puntate, seguito dal tennis (22% delle puntate), quindi dal basket (12% delle puntate). Questi tre sport rappresentano il 90% della posta in gioco.

Scommesse ippiche online: risultati in calo, si torna ai punti vendita. Le puntate sull’offerta ippica online sono state pari a 1,4 miliardi di euro, in calo del 9% rispetto all’anno precedente. Il GGR registrato dal comparto ha raggiunto i 346 miliardi di euro, in calo dell’8% rispetto al 2021. Il numero di CJA è costante tra il 2021 e il 2022 (625.000) e rimane a un livello elevato. Ciò significa che, anche se i giocatori hanno scommesso di meno salendo nel 2022, sono rimasti attivi nei loro account online. Nonostante un ritorno osservato ai punti vendita fisici, i player mantengono l’attività a doppio canale.

Poker online, il segmento con più forte crescita: Il segmento del poker online registra la migliore performance del mercato dei giochi online nel 2022 (in termini di tasso di crescita GGR) con un GGR in crescita del 3% rispetto al 2021 (442 milioni di euro nel 2022 rispetto a 429 miliardi di euro nel 2021).

Anno record per operatori in regime di monopolio (FDJ e PMU) e casinò: con i ricavi lordi da gioco (GLR) che raggiungono gli 8,2 miliardi di euro, l’attività di gioco offerta dagli operatori titolari di diritti esclusivi (La Française des Jeux e Pari Mutuel Urbain per le scommesse sui cavalli nei punti vendita) costituisce il primo pilastro del mercato francese (64% del il GGR).

Queste attività vengono visualizzate un notevole livello complessivo di crescita rispetto allo scorso anno (+8%), beneficiando di un contesto che si è normalizzato con la riapertura di quasi tutti i punti vendita da giugno. Tale crescita è trainata principalmente dalla forza dell’offerta delle lotterie, il cui GGR ammonta a 5,6 miliardi di euro nel 20221 (+10,2%) e che si basa su un livello dinamico delle giocate, in particolare sul canale digitale (+8,7% rispetto al 2021 , queste scommesse rappresentano ora il 12% delle scommesse totali).

Torna a crescere l’attività di scommesse ippiche nelle reti fisiche dopo gli anni fiscali 2020 e 2021 fortemente impattati dagli effetti della crisi sanitaria. Il GGR dell’attività in esclusiva PMU è aumentato di quasi il 10% rispetto al 2021, in particolare grazie al ritorno degli scommettitori nei punti vendita durante la prima metà del 2022. Questa ripresa ha consentito un aumento del 24% del GGR in questo periodo rispetto alla prima metà dell’anno precedente, mentre la seconda metà ha mostrato un calo del 2% del GGR (rispetto al secondo semestre 2021).

L’attività dei casinò sta registrando una forte crescita nel 2022 (+130% di crescita del GGR nel 2022), il che è in gran parte spiegato dalla completa riapertura dei casinò dopo due anni di attività ridotta a causa della pandemia. Il GGR dei casinò ammonta a 2,5 miliardi di euro nel 2022, rispetto a 1,08 miliardi di euro nel 2021 e 2,4 miliardi di euro nel 2019.

PressGiochi