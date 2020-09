Francia. ANJ approva 10 nuovi rinnovi per gli operatori delle scommesse sportive

Dopo la pausa estiva, la nuova “autorità federale unificata” francese per il gioco d’azzardo L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) ha confermato di aver rinnovato altre 10 licenze di scommesse sportive online. Dalla sua fondazione lo scorso giugno, ANJ ha assunto la piena responsabilità dei requisiti di licenza per il mercato regolamentato del gioco d’azzardo online francese dall’ex incumbent normativo ARJEL. Il 2020 segna il decimo anniversario del lancio da parte della Francia del suo mercato regolamentato del gioco d’azzardo online, in cui ANJ ha rinnovato un totale di 14 licenze operatore per l’approvazione delle scommesse sportive.

Attualmente, il mercato francese del gioco d’azzardo online mantiene un totale di 19 operatori autorizzati che forniscono servizi per scommesse sportive, corse di cavalli e servizi di gioco d’azzardo online. Assumendosi le responsabilità di licenza, ANJ ha confermato di aver accettato solo un nuovo operatore “GENY INFO” per entrare nel mercato delle scommesse sportive in Francia, con l’operatore “GenyBet”. Per le scommesse sportive, ANJ ha aggiunto che i rinnovi delle licenze saranno fissati per un periodo di cinque anni, a seconda della rigorosa condotta dell’operatore relativa al mantenimento della protezione dei giocatori, AML, integrità sportiva e pubblicità di gioco d’azzardo sicura.

Nel suo aggiornamento, ANJ ha confermato che i suoi rinnovati operatori hanno modificato i termini e le condizioni dei siti Web per fare riferimento all’autorità di regolamentazione, oltre agli operatori che registrano il loro software operativo con i sistemi di monitoraggio ANJ per “garantire le garanzie dei giocatori”. Ulteriori sviluppi di ANJ hanno visto ampliate le disposizioni di licenza di Vivaro Limited, sussidiaria europea B2C di BetConstruct, consentendo alla società di lanciare barrierebet.fr in collaborazione con gli hotel storici francesi e l’operatore per il tempo libero Groupe Barrière. In chiusura della sua dichiarazione, ANJ riferisce che nei primi 6 mesi del 2020 il “GGR complessivo del mercato online approvato ha raggiunto i 758 milioni di euro, un aumento dell’8% rispetto alla prima metà del 2019”.

PressGiochi