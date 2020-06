Francia. Nel primo trimestre la spesa totale per i giochi online ammonta a 435 milioni di euro

L’Arjel ha pubblicato i dati relativi al gioco online in Francia nel primo trimestre. I dati si riferiscono al periodo che va’ dal 1 ° gennaio al 31 marzo 2020, caratterizzato dal forte impatto dell’epidemia del COVID-19 sull’economia, che ha però penalizzato per la maggior parte il settore dei giochi al dettaglio. In questa analisi, vengono considerati solo i conti dei giocatori attivi (CJA), vale a dire quelli in cui i giocatori hanno intrapreso almeno un’azione di gioco nel periodo. Un giocatore può accedere a tutti i giochi offerti da un operatore con un singolo account, ma se è attivo con più operatori, appare con diversi account attivi.

Riepilogo dei dati di attività

Gli sviluppi nei vari segmenti del gioco online sono caratterizzati da un forte aumento del PBJ nel primo trimestre del 2020, ma sono stati influenzati, in diversa misura, dalla crisi del COVID-19, che ha colpito soprattutto nelle ultime due settimane del trimestre. Nel primo trimestre del 2020, il prodotto lordo dei giochi, tutte le attività combinate sono aumentate del 22% per raggiungere 435 milioni di euro. Il peso dell’attività di scommesse sportive nel fatturato dell’intero mercato è diminuito di 2 punti ed è passato dal 62% nel 1 ° trimestre 2019 al 60% nel 1 ° trimestre 2020. D’altra parte, l’attività di poker rappresenta questo trimestre Il 23% del fatturato dell’intero mercato contro il 19% dell’anno scorso nello stesso periodo. Anche il volume degli account dei giocatori attivi è in aumento, quasi 2,6 milioni di account di giocatori erano attivi in ​​questo trimestre in una o più attività di gioco online, con un aumento del 17% rispetto a un anno fa.

Scommesse sportive

La posta in gioco sostenuta dagli scommettitori francesi nelle competizioni sportive nel primo trimestre del 2020 è stata di 1.220 milioni di euro, in calo del 4% rispetto al primo trimestre del 2019. Tutto ciò è causato dalla riduzione dell’offerta di scommesse causata dalle cancellazioni delle competizioni nel mese di marzo. Di conseguenza, le scommesse sono diminuite del 40% a marzo, mentre sono aumentate dell’11% nei primi due mesi del trimestre. Il turnover del settore registra una variazione inversa della posta in gioco, che ammonta a 263 milioni di euro, il valore più alto registrato in un trimestre dall’apertura del mercato nel 2010, aumentato del 18% rispetto al primo trimestre del 2019. Questo aumento è dovuto da risultati delle competizioni calcistiche molto più favorevoli agli operatori. Tuttavia, l’incremento di PBJ è stato influenzato anche dall’attività nelle ultime settimane del trimestre. In effetti, il PBJ nel trimestre è aumentato del + 48% a fine febbraio. La media settimanale degli account dei giocatori attivi è aumentata, anche se poi è rallentata in modo significativo. Pertanto, si è passato dai 655.000 nel 1 ° trimestre 2019 a 670.000 in questo trimestre, con un incremento del 2%. Nelle ultime due settimane del trimestre, segnate dalla sospensione delle competizioni, erano attivi solamente 220.000 giocatori. L’attività di scommesse sportive è influenzata anche dalla rete fisica. In effetti, il DFG registra un calo del 18% della posta in gioco nel primo trimestre del 2020.

Ippica

A seguito della sospensione degli eventi ippici decisa dalle società di corse il 17 marzo, il calendario delle scommesse sulle corse dei cavalli includeva solo gare straniere. Il Ministero dell’Agricoltura ha aggiunto numerose gare internazionali al palinsesto degli eventi ippici per mantenere gli scommettitori in attività. Alla fine, le cifre per il trimestre delle scommesse ippiche online hanno raggiunto i 300 milioni di euro, la cifra più alta registrata per un trimestre in 7 anni di attività. Le scommesse aziendali sono aumentate del 10%, il che corrisponde ad un tasso di crescita leggermente superiore a quello registrato nel 2019 o nel trimestre precedente (+ 5% e + 7% rispettivamente). Anche le vendite del segmento hanno raggiunto il livello più alto in questo trimestre, queste ammontano a 74 milioni di euro con un aumento del 10%. La media settimanale per CJA, invece, è leggermente diminuita a 153.000 (-0,5%). Tuttavia, questo calo si è rilevato solo nelle ultime due settimane del trimestre, quando erano attivi solo 126.000 giocatori.

Poker

Lo slancio nella crescita del poker, aumentato rispetto al 2017, ha subito un’accelerazione significativa durante il trimestre. Pertanto, il PBJ generato nell’attività ha raggiunto i 98 milioni di euro, con un incremento del 44% rispetto al primo trimestre del 2019. La crescita del trimestre è chiaramente influenzata dall’applicazione delle misure d’isolamento. In effetti, l’attività dei giocatori nelle ultime due settimane del trimestre ha generato quasi il 30% del fatturato dell’intero periodo. Il segmento del poker è anche quello con la più grande crescita settimanale di giocatori attivi. In effetti, una media di 374.000 giocatori hanno partecipato ai giochi di poker ogni settimana rispetto ai 273.000 dell’anno scorso nello stesso periodo, con un aumento del 37%.

