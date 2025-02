Francesco Silvestri (M5S): “Ho intenzione di convocare il Governo per riferire sulla reintroduzione della pubblicità alle scommesse sportive”

Il deputato Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle ha espresso la sua contrarietà alla misura che permetterebbe la reintroduzione della pubblicità alle scommesse sportive da parte degli operatori del settore contenuta nel documento di Riforma Calcio

Il deputato ha quindi dichiarato la sua volontà di convocare il Governo in Parlamento per riferire sulla questione.

“Salgono i mutui sulla casa, salgono le bollette e loro da chi vogliono trovare i soldi per aiutarvi? Dalle banche? Dalle società energivore? No, sempre da voi e come?

Rimettendo in funzione il meccanicismo dell’azzardo ovvero scommesse online, quello che io ero riuscito a togliere tramite una legge poi recepita dal Decreto Dignità. Al Senato, si palesa quello che noi quest’estate avevamo detto con una denuncia sullo sponsor dell’Inter ovvero il Governo Meloni vuole reintrodurre la possibilità di pubblicizzare le scommesse sportive. Chi le vedrà ? Vostro figlio. Chi scommetterà soldi? Sempre vostro figlio.

In realtà l’azzardo è un cancro, è il male del nostro secolo. Il volume dell’azzardo nel 2024 ha raggiunto 159 miliardi di euro e invece di contrastarlo di proteggere i nostri ragazzi dal bombardamento continuo che questi speculatori calciatori falliti fanno a danno delle nostre nuove generazioni invece di proteggerli, che fanno? Sdoganano quello che noi avevamo messo in protezione. Tornerò ad aggiornarvi su questo perché ho intenzione di convocare il governo. Lo voglio in Parlamento a riferire su uno scandalo come questo. Combattiamo tutti insieme l’azzardo come abbiamo fatto in passato, continuiamo a farlo in futuro”.

PressGiochi