Francesco Crudo (OKTO) a PressGiochi: “Siamo pronti a portare OKTO sul mercato italiano, con soluzioni per i pagamenti digitali che fanno convergere il mondo del retail e quello dell’online”

OKTO, fornitore globale di pagamenti omnichannel, la scorsa settimana ha partecipato ad ICE London presentando le sue soluzioni di pagamento digitale per i giochi online e al dettaglio. Il team ha esposto l’intero ecosistema dell’azienda di metodi di pagamento, il suo fiore all’occhiello, OKTO.CASH, un metodo di pagamento eVoucher incorporato e OKTO.WALLET, il pagamento omnichannel, soluzione che copre tutti i verticali e i punti di contatto.

L’esposizione londinese è stata l’occasione per presentare OKTO.DIRECT, il primo e unico gateway del settore, che sblocca molteplici opzioni di pagamento per la vendita al dettaglio, senza che il giocatore debba scaricare un’app. Si tratta della prima soluzione mobile per soddisfare le esigenze specifiche del settore del gioco al dettaglio. OKTO.DIRECT può essere integrato direttamente in qualsiasi touchpoint di gioco o di vendita al dettaglio in tutti i verticali.

Abbiamo incontrato uno dei manager del team italiano di OKTO, Francesco Crudo, Director Corporate Development & Regulatory Affairs con il quale abbiamo parlato delle possibili connessioni con il mercato italiano dei giochi.

“Il mondo più vicino a quello dei pagamenti digitali è quello del gaming online – ci spiega Crudo – e questo non significa che non si possa andare anche sul fisico. Cosa che in realtà stiamo facendo. Presentiamo qui ad ICE London le capacita’ illimitate della nostra piattaforma di pagamento unificata che consente ai merchants di implementare una nuova soluzione di pagamento, veloce, facile e su larga scala.

Quindi metodi di pagamento digitali che fanno convergere il mondo del retail e quello dell’online. Stiamo investendo nel mercato italiano e lo stiamo facendo seguendo tutti i passaggi normativi e le autorizzazioni regolamentari necessarie. Siamo pronti per stabilire OKTO sul mercato in modo importante.

Per quanto riguarda il canale retail – continua Crudo – comprendiamo che si voglia limitare sempre più l’uso del contante. Da parte degli operatori del gioco c’è sempre maggior esigenza di utilizzate denaro elettronico per diminuire il rischio, abbassare i costi, aumentare la responsabilità sociale ed ampliare le opzioni di pagamento per i loro clienti. Noi siamo una soluzione perseguibile per raggiungere proprio questi obiettivi”.

Il mercato italiano è pronto per questa svolta?

“C’è stato l’innalzamento della soglia del contante che sembra non essere sostenibile a lungo termine. Certo non abbiamo la sfera di cristallo ma il futuro dei pagamenti sarà sicuramente digitale perché questo strumento permette di ‘tracciare’, – senza tracciare o detenere i dati di nessuno, quindi nel pieno rispetto della privacy – ma avendo la possibilità di garantire che tutte le informazioni viaggino in modo sicuro e che il gioco, piuttosto che le transazioni di flussi di denaro, avvenga in maniera regolare”.

Con Crudo parliamo anche di gioco responsabile e delle connessioni con i pagamenti…

“Il tema del gioco responsabile è un tema che sta a cuore anche a noi. E’ vero che per quanto riguarda il gioco la limitazione è un’attività che deve fare il concessionario, ma noi ci preoccupiamo di dare la possibilità all’utilizzatore di avere una autolimitazione per quanto riguarda le spese e il canale verso cui vuole indirizzare quelle spese. Il consumatore ha così una doppia barriera, sia sull’utilizzo del denaro all’interno del mondo del pagamento digitale, e la seconda barriera è quella sul gioco”.

“OKTO, ha una potente paytech e un approccio omnicanale integrato e ha migliorato le interazioni di pagamento per i giochi online e al dettaglio, introducendo pagamenti digitali senza attriti alimentati dalla localizzazione – afferma il manager che vanta una profonda conoscenza ed esperienza del mercato del gioco italiano -. La società è stata fondata da Filippos Antonopoulos, già fondatore di Vermantia, di cui è stato amministratore delegato fino alla fine del 2022, da qui le connessioni con il mondo del gioco e con il suo business strettamente legato a quello dei pagamenti digitali.

Per il 2023 i nuovi progetti si svilupperanno attorno a eWallet e eVoucher. Avremo inoltre, una novità per il mercato retail che presenteremo in occasione della fiera italiana Enada”.

PressGiochi