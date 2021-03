Francavilla di Sicilia: circolo adibito a bisca clandestina, denunciati

Durante una serie di controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia, sono stati insospettiti da alcune voci provenienti dall’interno di un circolo e, una volta intervenuti, hanno scoperto che lo stesso era stato adibito a bisca clandestina, con tanto di tavolo da gioco, fiches e carte da poker. I 13 avventori trovati all’interno, che erano in possesso di denaro contante per una somma complessiva di 5mila euro, sono stati denunciati in stato di libertà per partecipazione a giuochi d’azzardo, mentre il titolare è stato denunciato per esercizio del giuoco d’azzardo. Inoltre, è scattata per tutti i presenti la sanzione amministrativa da 400 euro a 1000 euro per la violazione delle normative anti-COVID. Infine, per tre di loro è stata contestata la violazione di spostamento tra Comuni.

