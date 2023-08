Française des Jeux (FDJ) acquisisce la Irish National Lottery

Colpo grosso dell’operatore francese FJD, che per una somma di 350 milioni di euro ha rilevato l’intero capitale di Premier Lotteries Ireland (PLI), che attualmente detiene i diritti esclusivi per

Colpo grosso dell’operatore francese FJD, che per una somma di 350 milioni di euro ha rilevato l’intero capitale di Premier Lotteries Ireland (PLI), che attualmente detiene i diritti esclusivi per gestire la Irish National Lottery fino al 2034.

PL, che annovera tra i suoi azionisti nomi importanti come l’Ontario Teachers’ Pension Plan, l’Irish Post Office e l’An Post Pension Fund, gestisce oltre 5.300 punti vendita, he nel 2022 hanno prodotto un ricavo lordo di gioco (GGR) di 399 milioni di euro, con circa 140 milioni di euro trattenuti come entrate dopo aver donato quasi 260 milioni di euro a oltre 4.000 diversi enti di beneficenza.

Con una forza lavoro di oltre 200 dipendenti, PLI gestisce circa 45 giochi premium sui canali terrestre e online. Più del 15% delle puntate piazzate sulla Lotteria Nazionale Irlandese sono fatte online.

L’acquisizione dovrebbe essere perfezionata durante la seconda metà dell’anno in corso, soggetta alle consuete condizioni, inclusa l’approvazione da parte dell’Irish National Lottery Regulator.

Al tempo stesso, FDJ ha pubblicato i risultati finanziari per la prima metà del 2023. L’operatore ha realizzato un fatturato di 1,29 miliardi di euro, segnando un aumento del 6% su base annua. Questa crescita è stata guidata principalmente da un aumento dell’1% dei ricavi delle lotterie, pari a 958 milioni di euro, e da un + 10% delle scommesse sportive e dei ricavi online, che hanno raggiunto i 257 milioni di euro.

Per la prima metà del 2023, FDJ ha registrato un utile prima di interessi, tasse, ammortamenti e ammortamenti (EBITDA) di 300 milioni di euro, con un margine EBITDA del 23,3%. L’utile netto dello stesso periodo è stato di 181 milioni di euro, con un notevole incremento del 13,5% rispetto all’anno precedente.

