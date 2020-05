Forza Italia chiede il rinvio degli adempimenti fiscali per agenzie scommesse e sale giochi

Le Regioni amministrate dal centrodestra dimostrino la loro diversità da un governo fallimentare, e consentano anche alle agenzie di scommesse legali, le sale gioco e tutto il gioco pubblico legale di riaprire osservando le norme anti assembramento e di tornare a lavorare. Così in una nota i deputati di Forza Italia Andrea Ruggieri, Benedetta Fiorini e Mauro D’Attis, firmatario dell’emendamento con cui si chiede “il rinvio degli adempimenti fiscali a carico delle agenzie di scommesse e delle sale gioco legale almeno a fine anno”. “Anche gli oltre 120 mila addetti che lavorano nelle agenzie di scommesse e nelle altre sale gioco legale hanno famiglie da mantenere e bollette e affitti da pagare, e fanno un lavoro onesto come tutti gli altri”, prosegue la nota, in cui viene sottolineato che “tutti devono poter salvare il proprio posto di lavoro”. Il settore, si legge nel documento, porta “una valanga di soldi all’erario, e svolge una funzione di legalità sottraendo terreno alla criminalità organizzata”. “Chiediamo dunque ai nostri governatori di riaprire il settore alla svelta, prima del 14 giugno, e al governo di rinunciare alla propaganda moralistica: anziché alle agenzie di scommesse e a quelle del gioco pubblico, togliesse la libertà ai boss mafiosi cui l’ha data con le scarcerazioni sbagliate di questo periodo”, concludono i tre deputati.

D’Attis e Fiorini (FI): “Sui lavoratori del gioco legale si realizza una evidente discriminazione”