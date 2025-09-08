Forum ECA 2025: innovazione e sfide normative nel settore dei casinò europei

L’European Casino Association (ECA) ha concluso con successo l’atteso Industry Forum 2025, riunendo circa 100 dirigenti e leader del settore da tutto il continente presso il Genting Resort World di

Coinvolgimento del consumatore di nuova generazione – Uno dei momenti salienti è stato l’intervento di Joeri van den Bergh, cofondatore e partner non esecutivo di Human8, che ha condiviso preziose intuizioni sulle preferenze e aspettative della Generazione Z. La sua presentazione, intitolata “Are You OK, Zoomers?”, ha analizzato come i giovani stiano ridefinendo i modelli di consumo dell’intrattenimento.

“I giovani tra i 20 e i 25 anni privilegiano esperienze sociali e basate su eventi rispetto ai formati tradizionali di gioco,” ha spiegato van den Bergh. “Richiedono trasparenza, strumenti di gioco responsabile ben visibili e un valore d’intrattenimento che vada oltre la sala da gioco. I casinò che creano momenti da condividere sui social e esperienze comunitarie conquisteranno questa fascia demografica cruciale.”

Leadership e innovazione operativa – Il forum si è aperto con i saluti del presidente di ECA, Erwin van Lambaart, seguiti dall’intervento di Paul Willcock, presidente e COO di Genting UK, che ha offerto una panoramica trasparente delle operazioni globali dell’azienda in Malesia, Stati Uniti e Regno Unito. Willcock ha illustrato i piani per espandere la capacità delle slot, sviluppare contenuti innovativi tramite l’iniziativa proprietaria BOOM e portare avanti progetti significativi a Londra e Il Cairo.

“Il successo del nostro settore dipende dall’equilibrio tra innovazione e crescita responsabile,” ha osservato Willcock. “Serve investire in prodotti ed esperienze, e costruire un quadro normativo favorevole allo sviluppo sostenibile.”

Trasformazione digitale e realtà omnicanale – Laurent Lassiaz, CEO di Groupe JOA e membro del consiglio ECA, ha moderato una tavola rotonda sul gioco online con Georg Wawer (win2day Austria), Nicolas Fleiderman (Holland Casino Online) e Daniel Ledesma (Casino Gran Madrid). Il dibattito ha affrontato le difficoltà operative nel creare verticali digitali di successo mantenendo l’eccellenza nelle sedi fisiche.

I relatori hanno condiviso esperienze dirette su requisiti normativi stringenti, alti costi di implementazione e concorrenza da operatori offshore non regolamentati. È stato messo in discussione il concetto idealizzato di integrazione omnicanale, riconoscendo gli ostacoli pratici ancora presenti.

“Le disparità normative tra i paesi europei creano un panorama competitivo disomogeneo,” ha affermato Lassiaz. “L’omnicanalità resta il nostro obiettivo, ma per realizzare esperienze realmente integrate servono innovazione tecnologica e armonizzazione normativa.”

Innovazione ai margini – La dottoressa Brett Abarbanel, direttrice esecutiva dell’UNLV International Gaming Institute, ha invitato i partecipanti a esplorare l’“effetto margine”, dove il gioco d’azzardo si interseca con videogiochi, intelligenza artificiale e media digitali. La sua presentazione ha evidenziato opportunità di crescita emergenti in questi punti di convergenza.

“Le innovazioni più promettenti nascono ai confini tra categorie consolidate,” ha osservato Abarbanel. “Gli operatori europei che comprendono dove il gioco incontra forme di intrattenimento adiacenti scopriranno nuovi flussi di entrate e segmenti di clientela, mantenendo la conformità normativa.”

Evoluzioni normative e applicazione transfrontaliera – L’esperto legale Philippe Vlaemminck ha analizzato criticamente il disegno di legge 55 di Malta e le sue implicazioni per l’applicazione transfrontaliera, avvertendo che la normativa potrebbe entrare in conflitto con il diritto dell’UE. La sua presentazione ha esaminato i quadri giuridici che modellano il mercato europeo del gioco e le potenziali azioni contro operatori non autorizzati.

“La posizione della Commissione Europea sull’approccio di Malta avrà conseguenze significative per il nostro settore,” ha dichiarato Vlaemminck. “Gli operatori devono prepararsi a un panorama normativo in evoluzione che rafforzerà la posizione delle imprese autorizzate e conformi.”

Salute pubblica e licenza sociale – Il professor David Forrest dell’Università di Liverpool ha discusso l’influenza crescente dell’attivismo per la salute pubblica sulle politiche di gioco. La sua presentazione, basata su evidenze, ha sostenuto l’adozione di misure mirate anziché restrizioni generalizzate, affermando che strumenti sofisticati di protezione dei giocatori possono bilanciare libertà e prevenzione dei danni.

“La licenza sociale del nostro settore dipende dalla capacità di identificare e proteggere i giocatori vulnerabili senza limitare inutilmente il divertimento della maggioranza,” ha sottolineato Forrest. “La tecnologia per questo approccio mirato esiste, ma va applicata in modo coerente e trasparente.”

Sfide di sicurezza nei casinò moderni – L’esperto di sicurezza Kris van Limbergen ha illustrato l’evoluzione delle minacce, osservando che mentre le rapine armate sono diminuite, le aggressioni verbali e fisiche verso il personale e i clienti sono aumentate. Ha evidenziato l’importanza cruciale della formazione del personale.

“La capacità del team di sicurezza di disinnescare situazioni prima che degenerino è la risorsa più preziosa,” ha consigliato van Limbergen. “I sistemi tecnici supportano questa capacità umana, ma non la sostituiscono. Investire in scenari di formazione regolari migliora sia la sicurezza che l’esperienza del cliente.”

Prospettive dei fornitori e sviluppo futuro dei prodotti – Una tavola rotonda con i principali fornitori del settore—NOVOMATIC (Phil Burke), IGT (Petko Ivanov), Light & Wonder (Wayne Ellard) e Aristocrat (Andrew Sackey)—ha offerto spunti preziosi sullo sviluppo dei prodotti e sulle innovazioni future nelle sale da gioco. Moderata da Lewis Pek, direttore di G3 Magazine, la discussione ha esplorato come i fornitori stiano rispondendo ai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e nei requisiti normativi.

Il forum si è concluso con una tavola rotonda tra CEO, tra cui Erwin van Lambaart (Casinos Austria), Tiina Siltanen (Veikkaus), Laurent Lassiaz (Groupe JOA), Petra de Ruiter (Holland Casino) e Simon Thomas (Hippodrome Casino Ltd), che hanno sottolineato l’importanza di un’innovazione equilibrata con la responsabilità.

Anteprima ICE 2026 Barcellona – I partecipanti hanno ricevuto un’anteprima esclusiva dei piani per ICE 2026 Barcellona da Clarion Events, che ha presentato una fiera di riferimento nella nuova sede mediterranea. La presentazione ha evidenziato spazi espositivi ampliati, aree di networking potenziate e formati innovativi per mostrare gli ultimi sviluppi del settore.

Riconoscimenti del settore – ECA ha ringraziato gli sponsor del forum—Aristocrat, IGT, Novomatic, Light & Wonder, AGEM e Dallmeier—il cui supporto ha reso possibile l’evento e ha dimostrato il loro impegno per il progresso del settore dei casinò europei.

Riflettendo sul successo del forum, il presidente di ECA Erwin van Lambaart ha dichiarato: “L’Industry Forum ha ribadito l’importanza di riunire i leader dei casinò europei per condividere idee, discutere le sfide e scambiarsi le migliori pratiche. La diversità di prospettive emersa a Birmingham evidenzia la forza della nostra comunità e rafforza il valore del lavoro collettivo per costruire un futuro sostenibile per il nostro settore.”

L’European Casino Association ha confermato che la pianificazione per l’Industry Forum 2026 è già in corso, con sede e date che saranno annunciate nei prossimi mesi.

