Forum Associazioni Familiari: “La dipendenza da gioco mette a rischio l’unità delle famiglie”

“Ci ritroviamo nel paradosso per cui alcune scelte normative finiscono per mettere in crisi l’unità familiare, perché chi sviluppa una dipendenza dal gioco crea disagio e sofferenza all’intero nucleo familiare.

“Ci ritroviamo nel paradosso per cui alcune scelte normative finiscono per mettere in crisi l’unità familiare, perché chi sviluppa una dipendenza dal gioco crea disagio e sofferenza all’intero nucleo familiare. Questo non deve accadere e lo Stato non deve permettere che avvenga.

Serve una comunicazione chiara, sobria e priva di ambiguità, che non finisca per incentivare il gioco. Non possono essere realizzati messaggi che richiamino direttamente o indirettamente alle scommesse.

I giovani sono sempre più esposti al mercato del gioco e i genitori non possono controllare ogni aspetto della vita degli adolescenti. Ne va della serenità dei nostri ragazzi, perché questa dipendenza riguarda l’intera comunità.

Ci auguriamo che arrivino risposte adeguate dalle istituzioni e che vengano adottati provvedimenti concreti. Presenteremo inoltre un documento, insieme alle associazioni del Terzo settore, per una regolamentazione più rigorosa del gioco d’azzardo”.

Lo ha dichiarato il Forum delle Associazioni Familiari nel corso della conferenza dedicata alle nuove Linee guida contro la ludopatia alla Camera dei Deputati.

PressGiochi