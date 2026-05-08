Newsletter

08 Maggio 2026 - 22:29

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Forum Associazioni Familiari: “La dipendenza da gioco mette a rischio l’unità delle famiglie”

“Ci ritroviamo nel paradosso per cui alcune scelte normative finiscono per mettere in crisi l’unità familiare, perché chi sviluppa una dipendenza dal gioco crea disagio e sofferenza all’intero nucleo familiare.

08 Maggio 2026

Share the post "Forum Associazioni Familiari: “La dipendenza da gioco mette a rischio l’unità delle famiglie”"

Stampa pagina

“Ci ritroviamo nel paradosso per cui alcune scelte normative finiscono per mettere in crisi l’unità familiare, perché chi sviluppa una dipendenza dal gioco crea disagio e sofferenza all’intero nucleo familiare. Questo non deve accadere e lo Stato non deve permettere che avvenga.

Serve una comunicazione chiara, sobria e priva di ambiguità, che non finisca per incentivare il gioco. Non possono essere realizzati messaggi che richiamino direttamente o indirettamente alle scommesse.

I giovani sono sempre più esposti al mercato del gioco e i genitori non possono controllare ogni aspetto della vita degli adolescenti. Ne va della serenità dei nostri ragazzi, perché questa dipendenza riguarda l’intera comunità.

Ci auguriamo che arrivino risposte adeguate dalle istituzioni e che vengano adottati provvedimenti concreti. Presenteremo inoltre un documento, insieme alle associazioni del Terzo settore, per una regolamentazione più rigorosa del gioco d’azzardo”.

Lo ha dichiarato il Forum delle Associazioni Familiari nel corso della conferenza dedicata alle nuove Linee guida contro la ludopatia alla Camera dei Deputati.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Melluso (Assoutenti): “Sul gioco d’azzardo servono più tutele, meno pubblicità e un’azione europea”

Alea e Forum associazioni familiari sul Linee guida Agcom su ludopatia: “Il ‘gioco responsabile’ non diventi una forma di pubblicità”

Del Grosso (Adusbef:) “Il richiamo al ‘gioco responsabile’ rischia di diventare uno scudo linguistico”

Fiasco (Alea): “Il paradigma del ‘gioco responsabile’ trasferisce la responsabilità dal mercato al consumatore”

Forum Associazioni Familiari: “La dipendenza da gioco mette a rischio l’unità delle famiglie”

Regno Unito, BGC: “Il mercato illegale delle scommesse sfiora i 17 miliardi di sterline”

Tassa dei 500 mln. Avv. Badolato (Sapar): “Confermato l’obbligo per tutti gli operatori della filiera”

USA, AGA: “Il settore del gaming cresce, ma aumentano i rischi legati ai prediction market”

Netwin entra in LOGiCO

HBG Online Gaming entra in Logico: un passo strategico per Quigioco e per il futuro del gioco digitale

Pucci (Data Room Nexus): “Oltre 4,13 milioni di accessi ai siti illegali rilevati dall’Osservatorio”

Rusciano (Astro): “Il settore del gioco deve assumere un ruolo proattivo nel contrasto all’illegalità”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    ×