Forum Acadi. Giovanni Kessler: “Dal gioco come male necessario al gioco sicuro”

Giovanni Kessler ha delineato al Forum ACADI la necessità di un cambio di prospettiva nel settore del gioco. “Si deve passare dal concetto di gioco come ‘male necessario’ a quello di ‘gioco sicuro’”, ha affermato.

Secondo Kessler, i concessionari sono pronti all’innovazione: le macchine da gioco evolute possono prevenire il gioco compulsivo, sia applicando criteri impostati dal giocatore o dall’operatore, sia attraverso interventi sviluppati con l’intelligenza artificiale. Finora, ha osservato, la politica ha considerato il gioco come un male necessario su cui intervenire esclusivamente con limiti esterni – come orari o distanze – che, nella pratica, non incrementano la sicurezza del gioco.

“Con queste nuove tecnologie possiamo abbandonare limiti esterni spesso ipocriti e garantire un gioco sano, sicuro per il giocatore e per il comparto stesso, tracciato e con la tutela dell’Erario”, ha sottolineato Kessler.

Il regolatore, secondo lui, deve interrogarsi su questo cambio di prospettiva. “Il legislatore può intervenire: i decreti delegati arrivano comunque in Parlamento, dove i componenti delle Commissioni sono parlamentari. Devono indicare come realizzare questo capovolgimento di prospettiva e come incentivare fiscalmente chi investe in tecnologie che rendono il gioco sicuro. Al contempo, giochi privi di queste garanzie, come alcuni prodotti del tipo Gratta&Vinci, potranno ricevere un trattamento fiscale differente”.

PressGiochi