Newsletter

17 Settembre 2025 - 12:58

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Forum Acadi. Giovanni Kessler: “Dal gioco come male necessario al gioco sicuro”

Giovanni Kessler ha delineato al Forum ACADI la necessità di un cambio di prospettiva nel settore del gioco. “Si deve passare dal concetto di gioco come ‘male necessario’ a quello

17 Settembre 2025

Share the post "Forum Acadi. Giovanni Kessler: “Dal gioco come male necessario al gioco sicuro”"

Stampa pagina

Giovanni Kessler ha delineato al Forum ACADI la necessità di un cambio di prospettiva nel settore del gioco. “Si deve passare dal concetto di gioco come ‘male necessario’ a quello di ‘gioco sicuro’”, ha affermato.

Secondo Kessler, i concessionari sono pronti all’innovazione: le macchine da gioco evolute possono prevenire il gioco compulsivo, sia applicando criteri impostati dal giocatore o dall’operatore, sia attraverso interventi sviluppati con l’intelligenza artificiale. Finora, ha osservato, la politica ha considerato il gioco come un male necessario su cui intervenire esclusivamente con limiti esterni – come orari o distanze – che, nella pratica, non incrementano la sicurezza del gioco.

“Con queste nuove tecnologie possiamo abbandonare limiti esterni spesso ipocriti e garantire un gioco sano, sicuro per il giocatore e per il comparto stesso, tracciato e con la tutela dell’Erario”, ha sottolineato Kessler.

Il regolatore, secondo lui, deve interrogarsi su questo cambio di prospettiva. “Il legislatore può intervenire: i decreti delegati arrivano comunque in Parlamento, dove i componenti delle Commissioni sono parlamentari. Devono indicare come realizzare questo capovolgimento di prospettiva e come incentivare fiscalmente chi investe in tecnologie che rendono il gioco sicuro. Al contempo, giochi privi di queste garanzie, come alcuni prodotti del tipo Gratta&Vinci, potranno ricevere un trattamento fiscale differente”.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Di Faustino (Nomisma) al forum Acadi: “Il contributo al fisco dal comparto per il 50% deriva dagli apparecchi di intratteniemento”

Forum Acadi. Giovanni Kessler: “Dal gioco come male necessario al gioco sicuro”

On. De Bertoldi al Forum ACADI: “Verso un gioco più aperto e sostenibile”

Jessica Cozzi (Novomatic Italia) al Forum ACADI: “Tecnologia e responsabilità al centro del gioco”

Zamparelli (STS): “Il divieto di pubblicità ha fatto scomparire solo la pubblicità del gioco fisico e di quello legale”

Sisal.it: realizzata online vincita SuperEnalotto per oltre 27mila euro

Patrizio Perla (Sapar) al Forum ACADI: “Il settore degli apparecchi da gioco necessita di interventi strutturali”

Cardia (Acadi): “I dati dimostrano che non si può ulteriormente trascurare la rete del gioco fisico”

Jessica Rada (Global Starnet): “Legalità e sicurezza, priorità per il gioco responsabile”+

Champions League: il Napoli ritorna sul palcoscenico europeo e trova subito il Manchester City

Lollobrigida (ADM) al Forum ACADI: “Priorità alla tutela del giocatore e alla modernizzazione del comparto”

FDJ rinnova la partnership con il Paris Saint-Germain fino al 2028

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×