Forum Acadi 2025: il 17 settembre a Roma focus sulla tutela della salute nel comparto del gioco

Il 17 settembre 2025, a Roma, si terrà il Forum Acadi 2025, evento dedicato quest’anno a “La tutela effettiva della salute per il futuro del comparto”. L’incontro sarà ospitato presso Confcommercio – Imprese per l’Italia, in Piazza G.G. Belli 2, a partire dalle ore 10:00.

Durante il forum sarà presentato il nuovo Bilancio di Sostenibilità del Comparto, che metterà in luce sia la dimensione economica sia l’impatto sociale delle attività del settore. Particolare attenzione sarà rivolta alle iniziative finalizzate alla tutela della salute dell’utente, evidenziando il percorso di asseverazione dei dati per la misurazione della conformità ESG secondo gli standard internazionali GRI.

L’evento offrirà inoltre l’occasione per analizzare i principali punti cardine del comparto e confrontarsi con autorità e rappresentanti politici sulle criticità e sulle prospettive legate al riordino del settore.

Accanto ad Acadi, parteciperanno anche le altre rappresentanze del mondo Confcommercio: Fipe, Fit, EGP e Sapar, consolidando il forum come un momento di confronto trasversale per l’intero comparto.

