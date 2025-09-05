Newsletter

05 Settembre 2025 - 18:28

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Forum Acadi 2025: il 17 settembre a Roma focus sulla tutela della salute nel comparto del gioco

Il 17 settembre 2025, a Roma, si terrà il Forum Acadi 2025, evento dedicato quest’anno a “La tutela effettiva della salute per il futuro del comparto”. L’incontro sarà ospitato presso

05 Settembre 2025

Share the post "Forum Acadi 2025: il 17 settembre a Roma focus sulla tutela della salute nel comparto del gioco"

Stampa pagina

Il 17 settembre 2025, a Roma, si terrà il Forum Acadi 2025, evento dedicato quest’anno a “La tutela effettiva della salute per il futuro del comparto”. L’incontro sarà ospitato presso Confcommercio – Imprese per l’Italia, in Piazza G.G. Belli 2, a partire dalle ore 10:00.

Durante il forum sarà presentato il nuovo Bilancio di Sostenibilità del Comparto, che metterà in luce sia la dimensione economica sia l’impatto sociale delle attività del settore. Particolare attenzione sarà rivolta alle iniziative finalizzate alla tutela della salute dell’utente, evidenziando il percorso di asseverazione dei dati per la misurazione della conformità ESG secondo gli standard internazionali GRI.

L’evento offrirà inoltre l’occasione per analizzare i principali punti cardine del comparto e confrontarsi con autorità e rappresentanti politici sulle criticità e sulle prospettive legate al riordino del settore.

Accanto ad Acadi, parteciperanno anche le altre rappresentanze del mondo Confcommercio: Fipe, Fit, EGP e Sapar, consolidando il forum come un momento di confronto trasversale per l’intero comparto.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

PressGiochi MAG: il nuovo numero è online e pronto per la distribuzione

Basket – L’Italia sfida la Slovenia di Doncic per un posto nei quarti

TAR Emilia Romagna: sospesa chiusura di una sala scommesse a Ravenna, da verificare distanza dai luoghi sensibili

Paesi Bassi, KSA pubblica uno studio sulle analisi dei rischi dei fornitori di giochi: è necessaria una modifica della normativa

Caso Malta-Germania, Avvocato Generale Emiliou:“Nulla impedisce al consumatore di intentare una causa per ottenere la restituzione delle somme scommesse”

Aircash supera il milione di utenti

Pyramid of Ra, la prima slot… triangolare!

Forum Acadi 2025: il 17 settembre a Roma focus sulla tutela della salute nel comparto del gioco

Finlandia, il NPB interviene contro gli influencer che promuovo gioco d’azzardo sui loro profili

Eurasia e Medio Oriente al centro dell’attenzione al SBC Summit 2025: il palco dedicato ai mercati emergenti

ISOP 2025/2026: al via la nuova stagione con PokerStars partner ufficiale

OPAP: i casino online trascinano la crescita

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy