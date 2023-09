Forum Acadi 2023: parola alla politica

Parola anche alla politica in occasione del Forum Acadi 2023 che si tiene oggi a Roma presso la sede di Confcommercio dal titolo “Il gioco pubblico alla sfida della sostenibilità”.

La rete generalista presidia 6mila su 8mila comuni italiani, con 10mila punti specializzati e 75mila appartenenti alla rete generalista. Numeri dai quali non può prescindere una importante opera di riordino normativo.

A prender la parola per prima, la sen. Daniela Sbrollini della Comm. Salute che ha affermato: “Serve una normativa che sia in grado di contrastare tutto quello che sia illegale e sappiamo che nel settore dei giochi gli interventi dell’illegalità sono una piaga. Oggi avere ogni regione che regola i giochi in maniera diversa significa avere una grande confusione. Quindi, anche a tutela dei minori e del gioco responsabile è importante intervenire con una buona normativa”.

Per Ettore Rosato di IV “c’è una carenza cultura nella società che confonde gioco legale e gioco d’azzardo e sulla quale non si riesce ad intervenire. Dobbiamo capire che il gioco legale ci consente controllo sul territorio. Se tutte le forze politiche sono oggi presenti vuol dire che dobbiamo intervenire insieme ma soprattutto sul fronte culturale. A monte c’è stata una carenza di linea chiara che lo Stato ha adottato in passato e che nel tempo ha permesso alle regioni di intervenire in una maniera che rende impossibile a qualsiasi azienda di operare. La delega contiene il riordino che rappresenta una occasione preziosa per intervenire”.

Ilenya Lucaselli (FDI) è intervenuta sul tema della fiscalità ricordando che anche questo aspetto ha a che fare con la territorialità. “Alcuni aspetti non sono stati trattati adeguatamente nella delega fiscale. Resto basita quando ancora oggi si debba giustificare il gioco legale. Non dobbiamo dimostrare che il gioco legale non è un gioco illegale. Il settore permette di contrastare l’illegalità ma anche il gioco patologico. Dobbiamo capire come contrastare meglio sia le influenze criminali nella legalità che la patologia. Il settore del gioco con i suoi numeri rappresenta a giusto titolo un partner dello stato che usa le entrare anche per interventi specifici sui quali sicuramente si potrà anche lavorare meglio. Cerchiamo di capire come possiamo migliorare il settore ma dobbiamo lavorare fianco a fianco al settore”.

Secondo l’on. Luciano D’alfonso “Uno degli elementi delicati dell’attuazione della delega fiscale da tenere in considerazione è proprio la filiera del settore del gioco, significativa per la consistenza della raccolta fiscale realizzata. 14 mld di euro è la cifra che viene assicurata dal settore ai documenti fiscali dello Stato. Basti pensare che i beni demaniali dello Stato valgono 4mld al bilancio dello stato, il gioco ben 14. I temi problematici sono due: gioco illegale e patologia. Su questi temi deve intervenire la politica per semplificare e rendere univoco l’interlocutore istituzionale evitando troppi livelli di intervento. Privilegiare la semplicità” ha concluso.

PressGiochi