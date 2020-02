Fornite e Loot Box, ne parla il CEO di Epic Games

Il responsabile della filiera produttiva dice la sua sul problema che ha sollevato non poche polemiche.

Il trionfo di Fortnite che, fatta eccezione per la piccola parentesi post lancio di Apex Legends, segna un dominio che dura ormai da due anni a questa parte senza conoscere alcun rivale.

Un successo come quello del Battle Royale non si costruisce dall’oggi al domani, ma è frutto di un progetto certosino, curato nei minimi dettagli, analizzando approfonditamente la community di riferimento, anche perchè ignorare le reazioni del pubblico al quale ci si rivolge rappresenta una via senza ritorno verso il fallimento.

Diffuso gratuitamente, Fortnite ha subito riscosso un grande favore tra le fila del pubblico. Giocare senza dover pagare alcun centesimo è una grande occasione per tutti, difficile da farsela sfuggire. La formula vincente di Epic Games, è basata però sulle microtransazioni inserite nel titolo, che fanno leva sul collezionismo dei giocatori.Nessun vantaggio per chi apre il portafogli reale, con aggiunte che essendo solamente estetiche vanno a migliore solo l’aspetto dell’alter ego digitale.

Tim Sweeney, CEO di Fortnite, torna sul tema delle Loot Box che paragona alle slot machine: “Dobbiamo domandarci, come industria, cosa vogliamo essere quando cresciamo, essere come Las Vegas, con le slot machine, o vogliamo essere ampiamente rispettati come creatori di prodotti di cui i clienti possono fidarsi?”.

Un futuro chiaro, quello della videoludica, con molti produttori che abbandoneranno questa tipologia di implementazione nei propri titoli. Epic Games non ha mai avuto intenzione di inserire Loot Box nei propri giochi, poiché la formula adottata al momento è più che funzionale. E i conti della compagnia parlano chiaro

-PressGiochi