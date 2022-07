Formula 1: Verstappen senza rivali tra i tornanti del Red Bull Ring

Le emozioni del Gran Premio d’Inghilterra non sono ancora finite che la Formula 1 si rimette subito in pista visto che domenica va in scena il Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring. Nella loro casa Max Verstappen e compagni puntano senza mezzi termini a riprendersi il gradino più alto del podio in un weekend che vedrà il Circus affrontare anche la seconda Sprint Race dell’anno.

Il campione del mondo in carica, attuale leader della classifica iridata, ha trionfato tre volte nelle ultime 4 edizione in Austria e parte da grande favorito per centrare il poker tra i tornanti di casa. Gli esperti Sisal, infatti, vedono Verstappen, e la sua Red Bull numero 1, vincenti a 1,90 sia nella gara della domenica sia nella Sprint Race dove però la sua quota sale fino a 2,25.

Super Max dovrà però guardarsi bene le spalle da Charles Leclerc il quale ha una voglia di riscatto unica. Il numero 16 della Ferrari è convinto ancora di potersi giocare il mondiale piloti, nonostante uno scarto di 43 punti, e vuole tornare alla vittoria proprio in casa degli eterni avversari. Il Piccolo Principe monegasco, al Red Bull Ring, è finito due volte secondo e stavolta va a caccia del colpo grosso. Il successo di Leclerc, al Gran Premio d’Austria, è offerto a 2,75 mentre per la Sprint Race del sabato è appaiato in quota, sempre a 2,25, a Verstappen.

Il podio dei favoriti è completato da Carlos Sainz e Sergio Perez. Il ferrarista, dopo la vittoria a Silverstone, vuole ripetersi immediatamente mentre il messicano della Red Bull cerca il bis in stagione dopo il trionfo a Montecarlo. Il successo di uno dei due, sia nel gran premio che nella Sprint Race, si gioca a 9,00.

Ma attenzione a Lewis Hamilton che ha dimostrato come possa ancora dire la sua con una Mercedes che piano piano sta provando a colmare il gap con Red Bull e Ferrari. Il sette volte campione del mondo in Austria ha vinto solo nel 2016 ma uno sgambetto a Verstappen e compagni lo farebbe molto felice. La vittoria di Hamilton pagherebbe 20 volte la posta mentre si sale fino a 25 per un successo nella Sprint Race del sabato.

PressGiochi