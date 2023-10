Formula 1. Verstappen pronto a festeggiare il terzo titolo in Qatar

Il conto alla rovescia è iniziato. Max Verstappen si prepara a festeggiare a Doha, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Qatar, il suo terzo titolo mondiale, di fila, in Formula 1. Il pilota olandese entrerebbe così nel ristretto giro di fuoriclasse che hanno realizzato almeno una tripletta: Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton hanno messo sul tavolo un poker consecutivo mentre il Kaiser, Michael Schumacher, si è spinto fino alla cinquina. Il numero 1 della Red Bull potrebbe diventare, inoltre, il primo pilota della storia ad aggiudicarsi la corona iridata grazie alla Sprint Race del sabato. Gli esperti Sisal hanno pochi dubbi in merito visto che Verstappen è favoritissimo in tutto il weekend: pole position a 1,44 e successo in gara a 1,25. Vista la rabbia agonistica mostrata in Giappone, SuperMax potrebbe centrare anche la quinta Tripletta stagionale (Pole, Giro Veloce e Vittoria), impresa che si gioca a 2,40.

Stavolta il primo avversario del cannibale olandese è Lando Norris, McLaren, reduce da due secondi posti consecutivi e che sogna di interrompere il digiuno della scuderia di Woking. Infatti è dal Gran Premio d’Italia del 2021 che la McLaren, grazie a Daniel Ricciardo, non sale sul gradino più alto del podio. Il successo di Norris è offerto a 12. Appaiato in quota al numero 4 del team inglese, c’è Sergio Perez, sulla seconda Red Bull, il quale vorrebbe mostrare alla sua scuderia di meritare il posto che occupa. Le ultime due uscite hanno incrinato, ancora di più, le certezze del messicano che sogna però un pronto riscatto in Qatar.

Nonostante l’exploit di Singapore, le Ferrari partono lontane per la vittoria finale. Charles Leclerc, ancora a caccia del primo successo stagionale, vorrebbe invertire la rotta sin dal sabato tanto che la sua pole è data a 9,00 mentre si sale fino a 20 per il trionfo in gara. Situazione abbastanza simile per Carlos Sainz: lo spagnolo, che ha regalato finora l’unica vittoria a Maranello dell’anno, si gioca a 12 per la partenza al palo mentre il secondo successo stagionale pagherebbe 25 volte la posta.

