Formula 1 Verstappen per la tripletta, Lewis vuole calare il settebello

Otto circuiti per 43 edizioni inserite all’interno del Mondiale di Formula 1. Il Gran Premio degli Stati Uniti d’America torna domenica prossima sul tracciato di Austin per la quint’ultima prova della stagione. La corsa statunitense è anche la prima di un trittico in fila che prevede, a seguire, il Gran Premio del Messico e quello del Brasile. Da due anni, in Texas, è Max Verstappen a prendersi la scena e, alla vigilia, tutto fa pensare che il copione potrebbe non essere molto diverso. Gli esperti Sisal, infatti, indicano il tre volte campione del mondo favorito sin dal venerdì quando sono in programma le qualifiche: Verstappen in pole si gioca a 1,40 con il successo nella Gara Sprint, sabato, a 1,30 e quello della domenica a 1,25. SuperMax cerca la sesta Tripletta stagionale, la terza in fila: impresa nelle corde dell’olandese essendo in quota a 2,40.

Il primo avversario di Verstappen rimane sempre Lando Norris, da tre gare sempre sul podio. Il numero 4 della McLaren è offerto a 12 sia per la Gara Sprint che per quella della domenica. Dopo tanti piazzamenti, e una crescita continua, l’inglese cerca, alla sua quinta stagione in Formula 1, il primo successo in carriera.

Da un inglese a un altro visto che, su questi tornanti, nessuno ha mai vinto quanto Lewis Hamilton. Sei successi per l’alfiere della Mercedes che, in una stagione ancora avara di soddisfazioni, è pronto a calare il Settebello a Austin: il successo di Hamilton pagherebbe 20 volte la posta sia il sabato, con la Sprint, che la domenica.

La Ferrari, nel Gran Premio degli Stati Uniti d’America, si è imposta in otto occasioni: la prima con Niki Lauda, nel 1975, a cui sono seguiti i cinque trionfi di Michael Schumacher e i successi di Rubens Barrichello e Kimi Raikkonen, ultimo a festeggiare con la Rossa nel 2018. La nona perla della scuderia di Maranello si gioca a 6,00. Si alzano decisamente le quote passando ai singoli piloti che partono alla pari: sia per Charles Leclerc che per Carlos Sainz sono offerti a 20 per entrambe le gare.

PressGiochi