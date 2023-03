Formula 1. Verstappen, mai vincente a Manama, parte favoritissimo. Leclerc cerca il bis in Bahrain: trionfo del ferrarista a 4,50 su Sisal.it

La Formula 1 riparte, per il terzo anno consecutivo, dal circuito di Manama dove, domenica pomeriggio, è in programma il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento di un Mondiale lungo ben 23 tappe. Max Verstappen, che sul circuito mediorientale non ha mai vinto, vuole mettere subito le cose in chiaro con i rivali per il titolo iridato: il due volte campione del mondo è infatti il grandissimo favorito per gli esperti Sisal sia per la Pole Position, in quota a 2,00, che per il successo finale offerto a 1,57. L’olandese volante della Red Bull sogna però un debutto stagionale da sogno visto che la sua tripletta, Pole, vittoria e giro veloce, si gioca a 7,50.

Charles Leclerc, con la sua Ferrari numero 16, va a caccia della doppietta dopo il trionfo dello scorso anno. Il monegasco sogna di imitare Felipe Massa e Sebastian Vettel che, sul tracciato di Manama, fecero uno-due al volante della Rossa. Leclerc, vincitore lo scorso anno del Premio FIA per il maggior numero di Pole centrate, parte dietro a Verstappen sia per la partenza al palo, data a 2,75, sia per la vittoria in quota a 4,50. Il Predestinato, nel 2022, sfoderò una tripletta proprio nel gran premio inaugurale della stagione: ripetersi anche stavolta pagherebbe 33 volte la posta. Il resto dei piloti partono invece tutti staccati per cercare il successo: Lewis Hamilton con la Mercedes, recordman di trionfi in Bahrain con cinque, si gioca a 12 al pari del compagno di squadra George Russell. Appaiati a 16 sono invece Carlos Sainz, con la Ferrari, e Sergio Perez con la seconda Red Bull mentre il successo di Fernando Alonso, che ha impressionato tutti nei test con l’Aston Martin, pagherebbe 33 volte la posta.

La lotta per il titolo mondiale invece sembra essere racchiusa ai tre leader dei top team. Gli esperti Sisal vedono Max Verstappen, con la sua Red Bull numero 1, favoritissimo per il terzo alloro iridato consecutivo in Formula 1 vista la quota di 1,60. Alle sue spalle, insieme a 4,50, Charles Leclerc con la Ferrari, che tenta di riportare il mondiale piloti a Maranello dopo 16 anni, e Lewis Hamilton su Mercedes a caccia dell’ottava corona che lo farebbe diventare il pilota più titolato nella storia del Circus.

PressGiochi