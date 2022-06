Formula 1: Verstappen favorito a Baku

Il Gran Premio di Monaco ha lasciato le prime guide di Red Bull e Ferrari molto insoddisfatte. Max Verstappen, terzo nel Principato, ha digerito fino a un certo punto la vittoria del compagno di squadra Sergio Perez, ora in lotta anche lui per il Mondiale. Ancor più amareggiato Charles Leclerc che, partito in pole, ha chiuso in quarta posizione. Il Gran Premio di Azerbaijan, in programma domenica a Baku, è dunque l’occasione per il riscatto per i piloti in lotta per il titolo. Max Verstappen, tre vittorie stagionali, parte con tutti i favori del pronostico, secondo gli esperti Sisal, tanto che il primo successo nella corsa caucasica è dato a 2,10. Tra l’altro il campione del mondo della Red Bull non è mai neanche salito sul podio: domenica sarà l’occasione giusta per sfatare il tabù.



Nelle stesse condizioni, a Baku, è Charles Leclerc il quale, dopo le débâcle di Barcellona e Monaco, cerca un pronto riscatto. Il monegasco della Ferrari, in pole lo scorso anno sul tracciato dell’Azerbaijan, vuole pareggiare i conti con Verstappen, in fatto di vittorie, e provare il controsorpasso in classifica iridata. Leclerc finora è stato quasi imbattibile nel giro secco, cinque pole conquistate su sette gran premi e sempre partito in prima fila: il monegasco è il favorito per partire al palo, quotato a 2,00 rispetto al 2,50 dell’olandese della Red Bull. Il numero 16 della Rossa deve trovare più continuità in gara ma il suo rendimento sul tracciato caucasico è sempre andato migliorando negli anni: Leclerc in trionfo domenica si gioca a 2,25.

La vittoria a Monaco ha rilanciato prepotentemente Sergio Perez che ha mostrato di poter essere molto più di una seconda guida in casa Red Bull. Il messicano, vincitore in Azerbaijan l’anno scorso, prova una doppietta prestigiosa, ipotesi offerta a 7,50. Carlos Sainz vuole invece cancellare lo zero nella casella delle vittorie in Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari è consapevole di dover disputare un weekend perfetto se vuole salire sul gradino più del podio: il successo di Sainz pagherebbe 10 volte la posta.

PressGiochi