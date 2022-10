Formula 1. Verstappen a Suzuka cerca vittoria e titolo iridato. Leclerc contro il tabù Giappone: vittoria del ferrarista a 4,00

Tre anni dopo, il Circus della Formula 1 torna a Suzuka dove, domenica mattina, è in programma il Gran Premio del Giappone, quintultima prova della stagione 2022. Max Verstappen, fallito il primo assalto al titolo, ci riprova sul tracciato nipponico dove, in carriera, ha centrato tre podi ma non è mai passato

primo sotto la bandiera a scacchi. Il campione del mondo in carica, al volante della sua Red Bull numero 1, è favoritissimo, secondo gli esperti Sisal, a 1,57.

Verstappen, in caso di successo e giro veloce, conserverebbe lo scettro mondiale con quattro gare di anticipo. SuperMax è favorito anche per la partenza al palo visto che la sua pole si gioca a 2,25.

Reduce da due secondi posti consecutivi, Charles Leclerc vola a Suzuka voglioso di abbattere un tabù per la Ferrari. La scuderia di Maranello, infatti, non finisce sul gradino più alto del podio nel Gran Premio del Giappone dal 2004 quando il Kaiser Michael Schumacher vinceva, per la sesta volta record assoluto, sui tornanti asiatici. Il Piccolo Principe monegasco punta al quarto trionfo stagionale, ipotesi che pagherebbe 4 volte la posta. Tornato re del sabato, il numero 16 della Ferrari insegue la decima pole dell’anno offerta a 2,25.

Parte lontano il resto del gruppo. Sergio Perez, in trionfo a Singapore, sogna un altro weekend memorabile con la sua Red Bull tanto che la vittoria si gioca a 9,00. Sono invece offerti a 12 sia Lewis Hamilton su Mercedes, cinque volte a segno in Giappone, che Carlos Sainz sulla Ferrari numero 55.

PressGiochi