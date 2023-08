Formula 1. Verstappen, a casa sua, punta il record di Vettel

Il Mondiale di Formula 1 2023, dominio incontrastato di Max Verstappen, riparte, dopo la pausa estiva, proprio dalla casa del campione del mondo. Domenica, a Zandvoort, è in programma il Gran Premio d’Olanda, tredicesima prova iridata dell’anno, dove il numero 1 della Red Bull va a caccia di un record che resiste da 10 stagioni: nove vittorie in fila. A stabilirlo, sempre con la vettura austriaca, fu Sebastian Vettel nell’anno del suo quarto, e ultimo, mondiale.

Gli esperti Sisal ritengono Verstappen, che sui tornanti olandesi ha vinto nel 2021 e 2022, favoritissimo per tutto il weekend: pole position a 1,35, vittoria a 1,25 e giro veloce offerto a 1,65. In caso di successo, Super Max raggiungerebbe Niki Lauda e Jackie Stewart tra i plurivittoriosi a Zandovoort e avrebbe davanti il solo Jim Clark, autore di un prestigioso poker di vittorie su questo tracciato.

Al momento nessuno sembra in grado di impensierire il due volte iridato che ha in sé stesso il più grande avversario. Il primo a poter provare a contrastare l’Olandese Volante è il compagno di squadra Sergio Perez che, dopo le due vittorie di inizio stagione, si è perso stritolato anche lui da Verstappen. La pole del messicano, che non parte davanti a tutti dal Gran Premio di Miami, si gioca a 10 mentre si scende a 9,00 per il successo nella corsa di domenica. Il podio dei favoriti è completato da Lando Norris, McLaren, e Lewis Hamilton, Mercedes. I due piloti inglesi tenteranno di interrompere il dominio Red Bull anche se l’impresa appare complessa tanto che la vittoria di uno dei due pagherebbe 16 volte la posta. La Ferrari spera di vedere un po’ di luce in fondo al tunnel di una stagione difficilissima.

Charles Leclerc punta a bissare la terza pole dell’anno, impresa offerta a 16, perché sul passo gara la Rossa appare ancora distante tanto che il successo del Predestinato è dato a 20. Parte leggermente più indietro rispetto al compagno di scuderia Carlos Sainz: la partenza al palo dello spagnolo si gioca a 33 mentre si sale fino a 50 per vederlo sul gradino più alto del podio.

PressGiochi