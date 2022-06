Formula 1: tutti all’inseguimento di Verstappen in Canada

La Formula 1 torna a Montreal dopo tre anni e si presenta al via del Gran Premio del Canada, in programma domenica, con un dominatore assoluto, Max Verstappen. Il campione del mondo in carica, al volante di una Red Bull che ha ritrovato velocità e affidabilità, ha dato una spallata a tutti gli avversari vincendo 4 delle ultime 5 gare e dando una prova di forza impressionante. Logico quindi che sia l’olandese l’uomo da battere, secondo gli esperti Sisal secondo i quali la sesta vittoria stagionale di Verstappen è data a 1,90.

Super Max dovrà guardarsi le spalle da Charles Leclerc che, dopo un avvio di stagione folgorante, sta accusando problemi sulla Ferrari come dimostrano i due ritiri negli ultimi 3 gran premi. Il rammarico del monegasco è enorme visto che sia a Barcellona che a Baku c’erano tutte le possibilità di centrare altrettante vittorie. Leclerc, distante 34 punti da Verstappen in classifica, non vuole darsi per vinto e già da domenica vorrebbe ritrovare il feeling con la vittoria. Il successo del numero 16 della Rossa, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, si gioca a 2,75.

Se Leclerc deve inseguire in gara, tutto il gruppo parte alle spalle del piccolo principe per ciò che riguarda la qualifica. Sei pole e due secondi posti nelle prime otto gare della stagione: sul giro secco, Leclerc è imbattibile. L’ennesima partenza al palo dell’anno è offerta a 1,80 contro il 3,25 di Verstappen e il 5,00 di Sergio Perez con l’altro ferrarista Carlos Sainz in quota a 9,00.

Tornando alla gara, è proprio Sergio Perez il terzo incomodo. Il messicano, attualmente secondo in classifica, nonostante il ruolo di scudiero di Verstappen, proverà a bissare il successo di Monaco tanto che la sua vittoria a Montreal è data a 5,00. Parte staccato il numero 55 della Ferrari Carlos Sainz, vincente a 16, mentre il recordman di Montreal Lewis Hamilton, sette vittorie come Michael Schumacher, va a caccia di una impresa visto che l’ottava perla sul circuito nordamericano pagherebbe 33 volte la posta.

