Newsletter

21 Ottobre 2025 - 18:30

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Formula 1 – Super Max è tornato: Verstappen sogna una rimonta come Hunt e Schumi

L’olandese, ancora mondiale, a 3,00 su Sisal.it

21 Ottobre 2025

Share the post "Formula 1 – Super Max è tornato: Verstappen sogna una rimonta come Hunt e Schumi"

Stampa pagina

Lo scorso 3 agosto, dopo il Gran Premio di Ungheria, la classifica del Mondiale di Formula 1 recitava: Oscar Piastri 284 punti; Lando Norris 275 e Max Verstappen 187. La corsa al titolo, in quel momento, sembrava una questione privata in casa McLaren con il quattro volte iridato della Red Bull destinato a lasciare la corona. Ma non bisogna mai fare i conti senza l’oste, soprattutto se l’oste ha il nome di Max Verstappen. L’olandese volante, dopo la sosta estiva, è tornato in modalità Super Max e oggi, a cinque gare e due sprint dal termine, il quinto titolo non è più una mera illusione. In attesa del Gran Premio del Messico, in programma domenica prossima e dove il fenomeno della Red Bull ha già trionfato tre volte, Verstappen ha ora uno svantaggio di “appena” 40 punti da Piastri e 26 da Norris.

Secondo gli esperti Sisal, i due piloti della McLaren restano ancora i favoriti per conquistare il mondiale piloti, Piastri è offerto a 2,50, Norris a 2,75, ma adesso Super Max, a 3,00, crede a quella che sarebbe una rimonta epica. Solo due mesi e mezzo fa la quota del numero 1 della Red Bull era 66.

Nella storia della Formula 1, sono due le rimonte passate alla storia, nel 1976 e nel 2003. La prima fu quella di James Hunt, su McLaren, nei confronti di Niki Lauda, Ferrari: l’inglese, complice anche l’incidente al Nurburgring del pilota della Rossa, recuperò ben 35 punti, quando, è bene ricordarlo, il primo posto in gara ne assegnava 10. Impresa simile quella di Michael Schumacher, 22 anni fa, il quale riuscì a centrare il quarto mondiale consecutivo con la Ferrari rimontando la bellezza di 16 lunghezze di svantaggio, nelle ultime due gare, nei confronti di Kimi Raikkonen. Ora Max Verstappen va a caccia di un’impresa simile che lo lancerebbe, ancora di più, nell’Olimpo della Formula 1.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Ecommerce in Italia, Sisal si conferma nella top 10 della classifica generale di Casaleggio Associati

Taranto: sequestrate 8 slot machine non collegate in un circolo, sanzioni per circa 181mila euro per il titolare

Conti correnti blindati: stop ai recessi ingiustificati

Codice AGCOM, un primo passo per responsabilizzare gli influencer

Affiliate marketing, l’AI ne riscrive le regole

Alesse (ADM) a la Discussione: “Controlli costanti su concessionari e sistemi di gioco per contrastare offerta illegale”

Champions, italiane alla prova della terza giornata: analisi e quote di PSV-Napoli, Union-Inter, Atalanta-Slavia e Real-Juve

Formula 1 – Super Max è tornato: Verstappen sogna una rimonta come Hunt e Schumi

EGBA lancia iniziativa per rendere l’influencer marketing più responsabile

Champions League: alla Juventus in piena crisi tocca il Real Madrid. La vittoria dei bianconeri al Bernabeu a 7,00

Le associazioni di bingo EJUVA e AVALBIN sponsorizzeranno EXPOJOC 2026

Caserta: colpo da 20mila euro in gratta e vinci, arrestato dopo due mesi di indagini

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy