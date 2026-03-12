Newsletter

Formula 1 – Russell, in Cina, è ancora l’uomo da battere. Hamilton, a 9,00 su Sisal.it, pronto a calare il Settebello a Shangai

12 Marzo 2026

12 Marzo 2026

La Formula 1 non si ferma. Dopo l’avvio in Australia di domenica scorsa, il Circus vola a Shangai dove, nel weekend, è in programma il Gran Premio di Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 con la prima Sprint dell’anno. Gli occhi di tutti, come sette giorni fa a Melbourne, saranno su George Russell e la Mercedes pronti a dominare anche sui tornanti di Shangai. Gli esperti Sisal ritengono l’inglese favoritissimo sia nella gara veloce, a 2,00, sia che nel gran premio lungo della domenica, a 1,80.

Il primo rivale di Russell è Charles Leclerc il quale, dopo il terzo posto a Melbourne, vuole alzare l’asticella con la sua Ferrari numero 16. Il Predestinato, inoltre, ha una motivazione in più volendo sfatare il tabù cinese: Charles, vincente al sabato a 5,00 mentre si sale a 6,00 per la gara domenicale, non è mai salito neanche sul podio a Shangai.

Kimi Antonelli completa il podio dei favoriti al volante della seconda Mercedes. Il pilota italiano, al secondo anno in Formula 1, sogna la prima vittoria in carriera e ci proverà già a Shangai: sia il trionfo nella Sprint che quello della domenica sono in quota a 6,00.

Attenzione poi a chi, su questo circuito, non conosce rivali: Lewis Hamilton. Hammer, vincitore lo scorso anno della Sprint in terra asiatica, stavolta è offerto a 9,00, è salito sei volte sul gradino più alto del podio e non nasconde il desiderio di calare il Settebello: Hamilton primo con la Ferrari numero 44 sotto la bandiera a scacchi della domenica pagherebbe 9 volte la posta. Con le McLaren al momento lontane, solo Max Verstappen con la Red Bull, successo a 7,50, sembra in grado di impensierire il binomio Mercedes-Ferrari.

 

