04 Marzo 2026 - 23:01

Formula 1 – Russell, e la Mercedes, in pole per il Mondiale. Leclerc, vincente a 6,00 su Sisal.it, sogna il titolo con la Ferrari

Il Circus della Formula 1 riparte, come sempre, da Melbourne dove, nel weekend, andrà in scena il Gran Premio d’Australia, prima prova del Mondiale 2026. Si ricomincia con Lando Norris

04 Marzo 2026

Il Circus della Formula 1 riparte, come sempre, da Melbourne dove, nel weekend, andrà in scena il Gran Premio d’Australia, prima prova del Mondiale 2026. Si ricomincia con Lando Norris e la McLaren campioni in carica i quali dovranno difendersi dagli attacchi dei diretti rivali. In ottica Mondiale Piloti, il grande favorito è George Russell, Mercedes, che ha brillato nei test prestagionali: secondo gli esperti Sisal, infatti, il britannico vede il primo titolo della carriera a 3,00. In caso di successo, George diventerebbe il dodicesimo pilota britannico a trionfare in Formula .

Il primo antagonista di Russell è, neanche a dirlo, Max Verstappen il quale vuole riprendersi quel numero 1 sulla carena che è stato suo per quattro stagioni. L’olandese della Red Bull nuovamente sul trono iridato del Circus è in quota a 5,00. Super Max sogna il quinto alloro per agganciare Juan Manuel Fangio nella classifica all-time dei più vittoriosi.

Il terzo gradino del podio, tra i favoriti al Mondiale Piloti, è occupato da Charles Leclerc. Il Predestinato della Ferrari, vincente a 6,00, vuole interrompere un digiuno lungo 19 anni per il Cavallino: infatti è dal 2007 con Kimi Raikkonen che un pilota della Rossa non centra il successo iridato. Il digiuno ferrarista, al momento, è il secondo più lungo per Maranello dopo quello di 21 stagioni tra il titolo di Jody Scheckter e il primo, dei cinque consecutivi, di Michael Schumacher.

A quota 9,00, invece, si piazza un terzetto formato da Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren, e Lewis Hamilton, Ferrari. Ognuno dei tre ha una motivazione extra per arrivare al titolo mondiale: Antonelli sogna di diventare il terzo italiano, dopo Farina e Ascari, a centrare l’iride; Lando punta a confermarsi e zittire gli scettici e Hammer vuole l’ottava perla, impresa che gli permetterebbe di diventare il più vittorioso di sempre, staccando il Kaiser Schumacher.

 

