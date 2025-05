Formula 1 – Piastri vuole interrompere il digiuno McLaren a Monaco

La più iconica, e affascinante, delle piste del Circus della Formula 1 è pronta a diventare, ancora una volta, protagonista nel penultimo weekend di maggio: domenica va in scena il Gran Premio di Monaco. Tanti i temi che caratterizzeranno la gara sui tornanti del Principato: dal duello interno in McLaren, alle possibili conferme della Red Bull, reduce dal successo a Imola, alle chance di essere protagoniste di Ferrari e Mercedes. Nonostante il terzo posto della scorsa settimana, Oscar Piastri rimane il favorito per vittoria finale: l’attuale leader della classifica mondiale, per gli esperti Sisal, è dato vincente a 2,50 mentre una pole si gioca a 2,25. La McLaren, a Monaco, non si impone dal 2008 con Lewis Hamilton che, da lì a qualche mese, avrebbe conquistato il primo dei suoi sette titoli mondiali.

Nella prima fila dei favoriti, al fianco di Piastri, si trova, neanche a dirlo, il compagno di squadra Lando Norris il quale ha un doppio obiettivo in testa: la prima vittoria a Montecarlo e, se possibile, il sorpasso in classifica al pilota australiano. Il numero 4 della McLaren, vincente a 2,75 con la pole offerta alla stessa quota, sul circuito monegasco non è mai andato oltre il terzo posto, conquistato nel 2021. Il terzo incomodo è Max Verstappen, due volte vincitore nel Principato, e pronto a inserirsi nella lotta tra le due Papaya. Il successo del quattro volte iridato, al volante della Red Bull numero 1, è dato a 5,00.

C’è però chi, nel weekend, non solo corre in casa ma è anche l’ultimo vincitore del Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prova a gettarsi alle spalle tutti i problemi della Ferrari e sogna di riscrivere la storia della Rossa: solo Niki Lauda, nel 1975 e nel 1976, è stato in grado di effettuare un back to back con la Rossa a Montecarlo. Vedere il Predestinato sul gradino più alto del podio si gioca a 7,50. Occhio però a sottovalutare Sir Lewis Hamilton il quale, in tre occasioni, è passato per primo sotto la bandiera a scacchi monegasca. Hammer, ancora alla ricerca della prima vittoria con la Ferrari in una gara lunga, è pronto a dare battaglia e vederlo calare il poker è impresa che pagherebbe 25 volte la posta.

PressGiochi