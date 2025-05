Formula 1 – Piastri per il poker, Norris per tornare a vincere

Il Mondiale di Formula 1 sbarca in Europa e, la prima tappa, è Imola dove, nel weekend, è in programma il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Ancora una volta saranno le McLaren, finora dominatrici della stagione, le monoposto da battere. Oscar Piastri, per gli esperti Sisal, è il grande favorito sul circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari e punta deciso al poker consecutivo di successi: l’australiano, leader del mondiale, si gioca vincente a 2,00 con la pole offerta a 2,50.

Nella lotta interna al team britannico, Lando Norris vuole dimostrare di essere ancora lui il leader dei Papaya sebbene, al momento, la classifica e i risultati dicano altro. Norris, dopo l’esordio vincente in Australia ha visto il compagno di scuderia volare via e, giustamente, ha voglia di riscatto. Se la partenza al palo è un testa a testa, anche Lando è dato a 2,50, per il successo della domenica il numero 4 della McLaren rincorre a 2,25.

Max Verstappen, sulla sua Red Bull numero 1, insegue il binomio arancione e punta a essere il terzo incomodo. Il quattro volte iridato, infatti, è l’unico finora ad aver interrotto il monopolio della scuderia di Woking e, inoltre, a Imola ha una serie aperta di tre successi consecutivi: il successo di Super Max è in quota a 7,50 mentre si scende a 4,50 per la pole.

Ancora alla ricerca del primo successo stagionale, la Ferrari spera di interrompere il digiuno nella gara di casa. Charles Leclerc sogna di ripercorrere le imprese di Michael Schumacher che, su questi tornanti, si impose in sette occasioni di cui sei con la Rossa. La vittoria del Predestinato pagherebbe 20 volte la posta mentre una sua partenza al palo è data a 16.

Prova a svoltare l’annata Lewis Hamilton il cui rapporto con la scuderia di Maranello non è ancora decollato. Hammer, che a Imola si è imposto nel 2020, prova a dimostrare a tutti perché è il pilota più vincente in Formula 1 e mettere un altro successo in bacheca è impresa che si gioca a 33.

PressGiochi