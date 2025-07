Formula 1. Piastri, in Ungheria, cerca l’allungo su Norris

Oscar Piastri contro Lando Norris. Indipendentemente dalla pista dove si corre, il Mondiale 2025 di Formula 1 viaggia su questo duello interno alla McLaren: era dal 2016, quando Nico Rosberg, Mercedes, si impose per soli 5 punti su Lewis Hamilton, che due piloti della stessa scuderia non si giocavano il titolo. Nel Gran Premio di Ungheria, in programma nel weekend, la musica sarà sempre la stessa con l’australiano che proverà ad allungare in classifica sul britannico. Gli esperti Sisal ritengono Oscar Piastri favorito, a 2,25, per portarsi a casa il settimo successo stagionale. Il numero 81 della McLaren ha un rapporto speciale con l’Hungaroring visto che su questi tornanti, lo scorso anno, centrò la prima vittoria in carriera in Formula 1.

Al contrario, Lando Norris, sul gradino più alto del podio a 2,50, è a caccia del riscatto perché, nel 2024, terminò secondo alle spalle dello stesso Piastri. Il pilota britannico, al momento, ha 16 punti in meno del compagno di squadra e ogni occasione è buona per provare ad accorciare il divario.

Il podio dei favoriti è completato dall’onnipresente Max Verstappen, due successi su questo tracciato con la Red Bull, pronto a inserirsi nella lotta tra le due vetture Papaya. Impresa non semplice ma il quattro volte campione del mondo con le sfide va a nozze tanto che un suo successo, domenica, si gioca a 5,00. Se la sfida di Verstappen è complessa, quella della Ferrari è da Mission Impossible. La Rossa, ancora a secco di successi in questo 2025, prova a invertire la rotta su un circuito che l’ha vista trionfare in sette occasioni, l’ultima otto anni fa con Sebastian Vettel. Il trionfo della Ferrari, come scuderia, è in quota a 6,00 mentre, entrando nello specifico dei due piloti, il successo di Charles Leclerc è offerto a 12 mentre quello di Lewis Hamilton, vincitore ben otto volte all’Hungaroring, pagherebbe 16 volte la

posta.

