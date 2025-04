Formula 1. Norris-Piastri: la McLaren favorita per il primo trionfo in Bahrain

Due per un primo, storico successo. Il terzo incomodo per calare un tris che avrebbe un peso specifico enorme sulla stagione. Il Mondiale di Formula 1 vola a Manama per il Gran Premio del Bahrain, quarta prova dell’anno.

I motivi di interesse sono molteplici a cominciare dalle McLaren in cerca di riscatto dopo la sconfitta in Giappone per mano di Max Verstappen. Lando Norris, secondo gli esperti Sisal, è il favorito per la gara in Medio Oriente: l’attuale leader della classifica iridata si gioca vincente a 2,00, lui che, in carriera, non è mai salito neanche sul podio tra i tornanti di Manama.

Attaccato al compagno di squadra c’è Oscar Piastri, dato a 2,75, il quale, dopo il successo in Cina, punta al bis per mostrare i muscoli e lanciare al resto della truppa la sua candidatura alla corona mondiale. A proposito di Mondiale, c’è chi ne ha già quattro in bacheca e vuole entrare definitivamente nella leggenda centrando il quinto titolo consecutivo, impresa finora riuscita solamente al Kaiser Michael Schumacher con la Ferrari. Max Verstappen, dopo la spallata assestata in Giappone, è pronto per calare il tris a Manama visto che, nelle ultime due stagioni, il numero 1 della Red

Bull ha sempre tagliato per primo il traguardo. Mettere il muso davanti a tutti, per l’Olandese Volante, è impresa offerta a 4,50.

C’è chi poi vuole cancellare l’orribile weekend di Suzuka per far capire che, in questa stagione, ci può essere anche una bella dose di rosso. Charles Leclerc, a queste latitudini, ha vinto nel 2022 e cerca il primo acuto dell’anno. Il numero 16 della Ferrari è consapevole che servirà una gara di altissimo livello, la vittoria di Leclerc è in quota a 16, per salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Non meno carico di motivazioni è l’altro pilota di Maranello, quel Lewis Hamilton, recordman in Bahrain con cinque successi. Hammer non ci sta a vivere una stagione da comprimario e

getterà in pista tutta la classe e la determinazione che lo contraddistinguono: Hamilton che vince per la sesta volta a Manama pagherebbe 20 volte la posta.

PressGiochi