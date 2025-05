Formula 1 – Norris per il bis a Miami, Piastri prova a scappare

Il Circus della Formula 1 fa tappa a in Florida dove va in scena il Gran Premio di Miami, sesta tappa iridata dell’anno. Sul circuito americano è in programma anche la seconda Sprint stagionale dopo quella disputata in Cina. Una scuderia sola al comando ovvero la McLaren fa da battistrada anche a Miami con Lando Norris e Oscar Piastri strafavoriti nel corso del weekend. Gli esperti Sisal, infatti, vedono i due piloti “Papaya” pronti all’ennesimo duello con l’inglese che punta al secondo successo consecutivo in Florida, dopo lo scorso anno, e l’australiano, attuale leader del Mondiale, che sogna di allungare in classifica. Norris e Piastri hanno la stessa quota, 2,25, per centrare la pole e per vincere Sprint e Gara Lunga.

Alle spalle della coppia McLaren, come sempre, si fa strada Max Verstappen, due volte vincitore a Miami, e terzo incomodo anche nella lotta al titolo mondiale. Il quattro volte iridato sta tirando fuori il massimo dalla sua Red Bull e, come accaduto in Giappone, cercherà di conquistare il gradino più alto del podio. Il successo di Max, nella Sprint, si gioca a 6,00 mentre si sale fino a 7,50 per la vittoria domenicale.

Il terzo posto conquistato a Jeddah non può soddisfare Charles Leclerc il quale, a Miami, cercherà l’ennesimo miracolo per portare la Ferrari al trionfo, il primo di questo 2025 finora molto complicato. Il Predestinato, al pari dei due piloti McLaren, ha la stessa quota, 12, per le varie prove del weekend: pole, per lui sarebbe la numero 27 in carriera, Sprint, la prima in assoluto, e Gara lunga.

Cerca la svolta anche Lewis Hamilton, il cui feeling con la Ferrari sembra più complesso di quanto ci si aspettasse. Hammer, vincitore della Sprint in Cina, però non è tipo da arrendersi di fronte alla difficoltà, anzi, e a Miami cercherà un’altra impresa della sua incredibile carriera: la vittoria nella Sprint o la domenica è offerta a 33 mentre la partenza al palo pagherebbe 25 volte la posta.

