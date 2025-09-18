Newsletter

18 Settembre 2025

Formula 1 – Norris e Verstappen insidiano Piastri

Leclerc, a 5,00 su Sisal.it, sogna il trionfo a Baku dopo 4 pole

18 Settembre 2025

Il Circus della Formula 1 vola a Baku dove, domenica, è in programma il Gran Premio di Azerbaijan, diciassettesima tappa della corsa iridata. La gara sul tracciato transcaucasico si preannuncia molto interessante e incerta, sia per la complessità del circuito, sei vincitori diversi in sette edizioni e nessuno che è mai riuscito a confermare il trionfo dell’anno precedente. Oscar Piastri, leader del mondiale e vincitore tra i tornanti di Baku nel 2024, è pronto però a porre fine a questa statistica: l’australiano della McLaren, infatti, è dato vincente per gli esperti Sisal a 2,50 con la pole offerta a 3,00.

Piastri, come sempre, dovrà guardarsi le spalle dal compagno di scuderia Lando Norris il quale è pronto a rubare punti in ottica Mondiale. Il numero 4 della McLaren non ha un grande feeling con Baku visto che, in carriera, il suo miglior risultato rimane il quarto posto della scorsa stagione. Il successo di Norris si gioca a 3,00 mentre si sale a 4,00 per vederlo partire al palo.

La vittoria di Monza ha sicuramente rilanciato le quotazioni di Max Verstappen: il quattro volte campione del mondo è salito sul gradino più alto del podio, in Azerbaijan, nel 2022 e vuole regalarsi la quarta vittoria stagionale. La pole di SuperMax, sempre al volante della sua Red Bull, è in quota a 4,00 al pari del successo in gara.

A proposito di pole: nessuno riesce a interpretare meglio il giro secco, a Baku, di Charles Leclerc. Il Predestinato, infatti, ha una striscia aperta di quattro partenze al palo consecutive insieme alla Ferrari numero 16. Peccato però che nessuna di queste si sia mai trasformata in una vittoria. Leclerc vuole porre fine a questo digiuno: la quinta pole in Azerbaijan è data a 3,00 mentre il primo trionfo a Baku pagherebbe 5 volte la posta.

 

