Formula 1 – Norris da battere a Baku, Leclerc ci crede, Max rincorreCharles, dopo Monza, vincente anche in Azerbaigian a 4,00 su Sisal.it

Il Circus della Formula 1 approda a Baku dove,

domenica, è in programma il Gran Premio di Azerbaigian. L’ufficialità dell’approdo

di Adrian Newey alla Aston Martin non ha sconvolto più di tanto il paddock, tutto

concentrato nell’ultima parte di stagione. Il tracciato cittadino nella regione caucasica

è, da sempre, molto complicato e regala sempre qualche sorpresa: basti pensare

che in sei edizioni ci sono stati cinque vincitori differenti. L’unico a salire due volte sul

gradino più alto del podio è Sergio Pérez mentre, tra i team, la vittoria è sempre

andata a una tra Red Bull e Mercedes. La storia, però, potrebbe cambiare visto che,

secondo gli esperti Sisal, sono Lando Norris e la McLaren a partire favoriti sui

tornanti di Baku. Il pilota inglese è dato vincente a 2,25 mentre si sale a 2,75 per

vederlo partire in pole. Il numero 4 della McLaren, nonostante i 62 punti di svantaggio

a 8 gare dal termine, sogna una rimonta epica nei confronti di Max Verstappen.

Norris dovrà guardarsi soprattutto da Charles Leclerc, fresco vincitore a Monza due

settimane fa e pronto a cercare un back to back che gli manca dal 2019. Il numero

16 della Ferrari vuole dar seguito al trionfo nel Gran Premio d’Italia e vederlo ancora

sul gradino più alto del podio è offerto a 4,00. Il monegasco ha un particolare feeling

in Azerbaigian con il giro secco visto che, in 5 partecipazioni, ha centrato ben tre pole

position: la quarta partenza al palo di Leclerc si gioca a 3,50.

Se il podio dei vincitori è completato da Oscar Piastri, anche lui su McLaren e in

quota a 5,00, per la prima volta negli ultimi tre anni, Max Verstappen si ritrova a

rincorrere. Il tre volte campione del mondo, con la sua Red Bull numero 1, a Baku ha

vinto due anni fa ma, su questi tornanti, ha anche all’attivo due ritiri. Inoltre l’olandese

volante non vince da ben sei gare, un digiuno lunghissimo che non si presentava, in

casa di Max, dal 2020: il successo di Verstappen è dato a 6,00.

Partono in doppia cifra i due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e George

Russell, entrambi a 12, e Carlos Sainz, a 16 sulla seconda Ferrari. Lontanissimo

Sergio Pérez, Red Bull numero 11, unico, come si diceva, ad aver trionfato due volte

in Azerbaigian: la tripletta del pilota messicano pagherebbe 33 volte la posta.

PressGiochi