Formula 1. Max favorito ma la Ferrari cerca riscatto nella “sua” Spagna. Alonso, trionfo a 9,00 su Sisal.it, vuole festeggiare dieci anni dopo

Due vittorie, e sei podi complessive, nelle ultime sette stagioni. È questo il bilancio di Max Verstappen al Gran Premio di Spagna, una gara che, per il due volte campione del mondo della Red Bull, ha un sapore speciale: al Montmelò, infatti, l’Olandese Volante ha centrato la sua prima vittoria in Formula 1 nel 2016 nel corso del gran premio d’esordio al volante della macchina austriaca.

Numeri importanti che, sommati ai 4 successi e due secondi posti nelle prime sei gare stagionali, fanno di Verstappen il favoritissimo anche in Catalogna. Gli esperti Sisal, infatti, vedono il numero 1 della Red Bull primo sotto la bandiera a scacchi a 1,44 mentre sale leggermente fino a 1,65 per la conquista della pole position, la terza dell’anno.

Il primo inseguitore di Super Max rimane sempre il compagno di squadra Sergio Pérez, pronto a riscattarsi dopo un Gran Premio di Monaco ben al di sotto delle aspettative. Checo non ha un grande feeling con il Montmelò, un solo podio in dodici partecipazioni, ma la vittoria domenica è offerta a 4,00 mentre la partenza al palo a 4,50.

A proposito di rivincite ne cerca tante la Ferrari dopo l’ennesima gara, a Monte Carlo, costellata da molte ombre e pochissime luci. La Rossa è la scuderia ad aver vinto più volte, dodici, il Gran Premio di Spagna dove ha conquistato anche più pole, ben 14, di qualsiasi altro team. In testa, neanche a dirlo, c’è il Kaiser Michael Schumacher con 6 successi. Ecco quindi che la vittoria della Ferrari, che qui non vince dal 2013, è data a 9,00 con la pole del Cavallino Rampante a 3,75. Nello specifico, il trionfo di Leclerc è dato a 16 mentre si sale a 25 per quello del “padrone di casa” Carlos Sainz.

Come detto dieci anni fa la Ferrari vinse per l’ultima volta in Spagna e a portarla per prima sotto la bandiera a scacchi fu Fernando Alonso. Quel successo, per il pilota asturiano, è stato l’ultimo della carriera ma quest’anno Nano è intenzionato a interrompere il digiuno. Dopo cinque podi nelle prime sei gare stagionali, Alonso e la sua Aston Martin cercano il colpo grosso: vedere lo spagnolo primo sotto la bandiera a scacchi dieci anni dopo il successo con la Ferrari è impresa che pagherebbe 9 volte la posta.

PressGiochi