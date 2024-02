Formula 1. Lewis Hamilton si veste di Rosso? La Ferrari sogna: l’inglese a Maranello, nel 2025, a 6,00 su Sisal.it

Un fulmine a ciel sereno che potrebbe, il condizionale è d’obbligo, sconvolgere gli equilibri della Formula 1. La Ferrari sogna Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc per un Dream

Un fulmine a ciel sereno che potrebbe, il condizionale è d’obbligo, sconvolgere gli equilibri della Formula 1. La Ferrari sogna Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc per un Dream Team Rosso. La scuderia di Maranello, dopo aver blindato il Predestinato, vuole affiancargli il sette volte iridato che, proprio nel 2025, soffierà su 40 candeline. Hamilton e la Ferrari si sono sempre guardati, a distanza, con reciproco interesse ma la fedeltà alla Mercedes di Hammer non ha mai permesso il matrimonio tra il pilota più vincente della storia e il team più iconico del Circus. Adesso però, con Sainz in scadenza di contratto al pari dell’inglese, potrebbe davvero scattare la scintilla e vedere il numero 44 campeggiare sulla Rossa di Maranello. Gli esperti Sisal la ritengono un’opzione reale tanto che vedere Hamilton alla Ferrari, nel 2025, si gioca a 6,00.

PressGiochi