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Formula 1. Leclerc, dopo il 2024, sogna un altro colpo “a casa sua”

Il Predestinato in trionfo a Monaco a 3,00 su Sisal.it

04 Giugno 2026

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La Mercedes, al momento, sta dominando il Mondiale di Formula 1 ma, nel weekend, il Circus a quattro ruote vola in quel di Monte Carlo per la corsa più iconica e affascinante: il Gran Premio di Monaco. Vincere sui tornanti del Principato permette, a ogni pilota, di entrare nella leggenda del Motorsport. Le Frecce d’Argento, si diceva, stanno dominando il Mondiale ma stavolta sono costrette a inseguire perché, secondo gli esperti Sisal, è il padrone di casa Charles Leclerc a partire con i favori del pronostico.

Il Predestinato, trionfatore già nel
2026, vuole festeggiare il rinnovo con la Ferrari nel migliore dei modi, vincendo, ancora, “a casa sua”. Leclerc è dato sul gradino più alto del podio a 3,00 mentre se dovesse centrare la pole, offerta a 2,50, il numero 16 della Rossa salirebbe a 4 partenze al palo in quel di Monte Carlo: meglio di lui, nella storia, a quota cinque pole nel Principato c’è solo Ayrton Senna.
Alle spalle di Leclerc, nella griglia dei favoriti, si fanno largo non solo le due Mercedes di Kimi Antonelli, attuale leader del Mondiale, e George Russell, secondo in classifica iridata, ma anche la seconda Ferrari con Lewis Hamilton al volante: la dimostrazione che la scuderia di Maranello è pronta per un weekend da protagonista.

Antonelli va a caccia della quinta vittoria consecutiva e sogna di diventare, dopo Patrese e Trulli, il terzo italiano a trionfare a Monaco; Russell prova a frenare l’impeto del compagno di squadra mentre Hammer, dopo il secondo posto in Canada, vuole la prima vittoria in Ferrari. Tutti e tre i piloti partono alla pari a 5,00.
Non è però da sottovalutare Max Verstappen, Red Bull, due volte sul gradino più alto del podio a Monaco. Il terzo posto a Montreal ha caricato l’olandese che vuole la prima vittoria stagionale: il terzo trionfo di Max a Monaco è dato a 9,00.

 

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