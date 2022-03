Formula 1: il trionfo in Bahrain lancia Leclerc e la Ferrari verso il titolo, il Piccolo Principe campione del Mondo a 2,75

Correva l’anno 2007 quando la Ferrari era partita in pole nella gara inaugurale di un Mondiale di Formula 1. Kimi Raikkonen realizzò un hat trick ovvero pole position, giro veloce e vittoria nel Gran Premo d’Australia. Alla fine di quella stagione, il finlandese vinse il titolo iridato tra i piloti che, ad oggi, rimane l’ultimo targato Ferrari. Sono passati 15 anni e la Rossa, grazie a Charles Leclerc, ha calato un altro tris da sogno nel Gran Premio del Bahrain mostrando a tutta la concorrenza forza, potenza e classe. Il Piccolo Principe monegasco, nonostante getti acqua sul fuoco, sa di avere a disposizione una macchina che può lottare per il titolo mondiale e ne sono consapevoli anche gli esperti Sisal che vedono Leclerc come il favorito per il successo finale a 2,75.

Al suo fianco, con la stessa quota, c’è sempre il campione del mondo Max Verstappen con la Red Bull, nonostante in Qatar si sia dovuto ritirare a tre giri dal termine per un problema alla pompa della benzina. L’olandese, in quel momento, era secondo ma non ha mai dato l’impressione di poter impensierire il numero 16 della Ferrari. Verstappen però cercherà un immediato riscatto già domenica prossima a Jeddah per dimostrare ai diretti concorrenti che non ha il numero 1 sulla carena per caso.

Il podio dei favoriti è chiuso da Lewis Hamilton che ieri si è ritrovato terzo alle spalle di Leclerc e Sainz dopo un Gran Premio pieno di difficoltà. La Mercedes sa di essere indietro a Ferrari e Red Bull ma è altrettanto sicura che il Mondiale è appena all’inizio e la strada verso il trionfo molto lunga. Hamilton, dopo aver perso il titolo all’ultimo giro lo scorso anno, vuole assolutamente rifarsi in questa stagione per diventare il primo a vincere otto mondiali, staccando anche il Kaiser Michael Schumacher. L’ottava perla iridata dell’inglese è in quota a 4,00. La doppietta in Bahrain ha però mostrato tutte le potenzialità della Ferrari in ottica mondiale costruttori. La Rossa, per gli esperti Sisal, è favorita tra le scuderie a 2,25 davanti alle due potenze degli ultimi anni, Mercedes e Red Bull appaiate a 3,00.

PressGiochi