Formula 1, Gran Premio di Russia. Hamilton a caccia del record di Schumacher di 91 vittorie in carriera: il britannico a 1.50

La decima tappa del Mondiale di Formula 1 si correrà in Russia, sul circuito di Sochi e, dopo la doppietta in Toscana, la Mercedes vuole ripetersi. Hamilton in particolare vuole un altro primo posto che gli farebbe raggiungere le 91 vittorie in carriera di Michael Schumacher e, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, non avrà difficoltà a conquistarlo: il pilota britannico sta già dominando il Mondiale e sul circuito ha già vinto 4 volte, come di consueto è dunque lui il favorito a 1.50. Alle sue spalle il compagno di scuderia Valtteri Bottas che sul circuito russo è sempre andato forte, la sua vittoria è a 4.00. Verstappen della Red Bull è la terza opzione, a quota 5.50. Dopo un’altra prestazione insoddisfacente al Mugello, con appena ottavo e decimo posto, le Ferrari di Leclerc e Vettel sono molto indietro nel pronostico anche in Russia. La vittoria del monegasco è a 75.00, addirittura a 150.00 quella del tedesco. Il massimo che si può sperare per le Rosse è il piazzamento sul podio, dato a 7.50 per Leclerc e a 10.00 per Vettel. In un Mondiale fin qui molto deludente, vincere almeno un Gran Premio sarebbe un buon risultato e, per i bookmaker di Sisal Matchpoint, potrebbe pensarci Leclerc: l’ipotesi che il monegasco vinca almeno un titolo in stagione è proposta a 16.00.

PressGiochi