Formula 1 – È sempre Piastri contro Norris anche in Belgio

Un dominio totale. La McLaren sembra non conoscere ostacoli in questa stagione di Formula 1: Oscar Piastri e Lando Norris si danno battaglia su ogni tracciato, alternandosi sul gradino più alto del podio. Cinque i successi del pilota australiano, quattro quelli del numero 4 papaya, reduce però da due vittorie consecutive, Austria e Gran Bretagna. Difficilmente a Spa, il circuito più bello del Circus mondiale, la musica cambierà: gli esperti Sisal, infatti, ritengono Piastri e Norris appaiati in quota, a 2,50, per la vittoria nel Gran Premio del Belgio. Sul tracciato fiammingo andrà in scena anche la terza Sprint della stagione: anche in questo caso le due McLaren, sempre a 2,50, partono davanti a tutto il resto del gruppo.

Terzo incomodo, come sempre, è Max Verstappen, due vittorie in stagione, in cerca del quarto successo a Spa così da agganciare, nella classifica all-time, Kimi Raikkonen e Jim Clark. Il trionfo del numero 1 della Red Bull si gioca a 5,00 sia per la Sprint che per la gara lunga della domenica.

Il Gran Premio del Belgio è, da sempre, una pista cara alla Ferrari: la Rossa, su questi tornanti, è il team che ha vinto di più, 18 volte, e che ha realizzato più pole, ben 17. Charles Leclerc, a Spa, ha centrato la sua prima vittoria in Formula 1, sei anni fa, mentre Lewis Hamilton, per ben 5 volte, ha tagliato il traguardo davanti a tutti. Hammer è a caccia della leggenda ferrarista, Michael Schumacher, che qui si è imposto in sei occasioni. La vittoria del monegasco, nella Sprint, è in quota a 7,50 mentre si sale a 16 per il successo alla domenica mentre il sette volte campione si gioca a 16 per la gara corta con il trionfo, nel gran premio, che pagherebbe 20 volte la posta.

