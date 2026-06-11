Formula 1 – Antonelli pronto a calare la sestina in Spagna. Hamilton, vincente a 16 su Sisal.it, prova a superare Schumi

Un uomo solo al comando. A distanza di 77 anni, era il 10 giugno del 1949, dalla leggendaria frase con cui Mario Ferretti descriveva Fausto Coppi al Giro d’Italia, lo stesso concetto si può applicare al nuovo fenomeno della Formula 1: Kimi Antonelli. Il diciannovenne bolognese, al volante della sua Mercedes, sta frantumando ogni record, dominando il Mondiale e punta dritto verso il Gran Premio di Spagna a caccia della sesta vittoria consecutiva in stagione. Gli esperti Sisal ritengono l’obiettivo assolutamente alla portata del pilota italiano, dato vincente a 1,90. In caso di successo, Kimi agganciare al settimo posto della classifica all-time di questa statistica, Michael Schumacher: il record è saldamente nelle mani di Max Verstappen a quota 10 successi in fila nel 2023.

Il rivale maggiore di Antonelli è seduto nella stessa macchina ma distanziato da un muretto: George Russell. L’inglese, partito a inizio stagione con tutti i favori del pronostico, si ritrova a inseguire il compagno di squadra, distante ben 66 punti. Il numero 63 della Mercedes, trionfo a 3,50, prova a dare una svolta alla stagione cercando di frenare la dirompente ascesa del diciannovenne nativo di Bologna.

Sul terzo gradino del podio, appaiati a 9,00, ci sono Lando Norris e Max Verstappen: il campione del mondo in carica, al volante della McLaren, non ha mai trionfato al Montmeló, dove ha centrato due secondi posti, e va a caccia del primo successo dell’anno; l’olandese della Red Bull, invece, tra questi tornanti è salito ben 3 volte sul gradino più alto del podio.

Chi prova a interrompere un digiuno lungo 13 anni al Gran Premio di Spagna è la Ferrari. La scuderia di Maranello, la più vincente nel Gran Premio di Spagna con ben 12 vittorie, non taglia il traguardo davanti a tutti dal 2013 con Fernando Alonso: Charles Leclerc e Lewis Hamilton, dati entrambi a 16, cercano una vittoria che manca da ottobre 2024. Hammer, in particolare, vuole dar continuità al feeling con la sua Ferrari che lo ha portato al secondo posto in classifica mondiale: in caso di successo, inoltre, Hamilton diventerebbe, con sette vittorie, il pilota più vincente nella corsa spagnola, superando Michael Schumacher con il quale, al momento, condivide il primato.

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