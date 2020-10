Football Index si unisce all’International Betting Integrity Association

Football Index, la piattaforma di scommesse online che consente agli utenti di fare trading sul futuro successo dei giocatori di calcio, è entrata a far parte dell’International Betting Integrity Association (IBIA) come membro affiliato. Lanciato nel 2015, Football Index si propone come mercato azionario per i giocatori di football e opera su licenza delle British and Jersey Gambling Commissions. L’azienda è attiva anche nella sponsorizzazione sportiva, con il suo marchio che appare sui club del campionato Queens Park Rangers e sulle divise del Nottingham Forest.

Sebbene il suo modello di business lo contrassegni come separato dai principali membri di scommesse sportive dell’IBIA, la sua affiliazione gli consentirà di partecipare alle attività di integrità gestite dall’associazione.

“L’attività della società può differire dalle scommesse sportive tradizionali, ma non è meno impegnata a mantenere l’integrità del suo prodotto e degli eventi sportivi su cui si basa. L’etica di integrità di Football Index è quindi in linea con quella di IBIA e la sua adesione è un altro esempio dell’ampio fascino dell’associazione e del crescente elenco di società che si impegnano con essa a livello globale”, ha detto l’amministratore delegato di IBIA Khalid Ali.

Neil Kelly, amministratore delegato di BetIndex, ha spiegato: “I nostri clienti si aspettano un elevato livello di sicurezza del prodotto che siamo determinati a continuare a fornire. In quanto tali, siamo entusiasti di entrare a far parte dell’IBIA. L’ampio riconoscimento dell’associazione come principale organo globale per l’integrità delle scommesse sportive la rende il partner ideale per Football Index, poiché ci sforziamo di porre ulteriormente l’integrità del nostro prodotto al centro delle nostre operazioni commerciali”.

PressGiochi