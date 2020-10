Football Index diventa un membro affiliato IBIA

Football Index, una piattaforma di gioco d’azzardo online regolamentata che consente ai consumatori di fare trading sul futuro successo dei giocatori di calcio, si è unita alla International Betting Integrity Association (IBIA) come membro affiliato. Football Index lanciato nel 2015 e opera su licenza delle British and Jersey Gambling Commissions. È lo sponsor ufficiale della maglia delle squadre di calcio del Nottingham Forest e del Queens Park Rangers. L’affiliazione di IBIA consente alle organizzazioni il cui modello di business può differire dai membri principali delle scommesse sportive dell’associazione di far parte dell’associazione e di partecipare ad alcune delle sue attività di integrità delle scommesse.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Football Index a IBIA. L’attività della società può differire dalle scommesse sportive tradizionali, ma non è meno impegnata a mantenere l’integrità del suo prodotto e degli eventi sportivi su cui si basa. L’etica di integrità di Football Index si allinea quindi con quella di IBIA e la sua adesione è un altro esempio dell’ampio fascino dell’associazione e del crescente elenco di società che si impegnano a livello globale “.

Neil Kelly, CEO di BetIndex, ha dichiarato: “Il mantenimento dell’integrità della nostra attività è sempre stato e rimane fondamentale per Football Index. I nostri clienti si aspettano un elevato livello di sicurezza del prodotto che siamo determinati a continuare a fornire. In quanto tale, siamo entusiasti di entrare a far parte dell’IBIA. L’ampio riconoscimento dell’associazione come il principale organismo globale per l’integrità delle scommesse sportive la rende il partner ideale per Football Index, poiché ci sforziamo di porre ulteriormente l’integrità del nostro prodotto al centro delle nostre operazioni commerciali “.

L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse con licenza. È gestito da operatori per operatori, proteggendo i propri membri dalla corruzione attraverso azioni collettive. La sua piattaforma di monitoraggio e avviso è uno strumento anti-corruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri. L’associazione ha collaborazioni di lunga data per la condivisione di informazioni con le principali autorità di regolamentazione dello sport e del gioco d’azzardo per utilizzare i suoi dati e perseguire la corruzione. Rappresenta il settore nei forum di discussione politica di alto livello come il CIO, l’ONU, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea.

