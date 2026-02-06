Newsletter

06 Febbraio 2026 - 20:03

Football Americano – Seattle per il secondo anello, New England per la storia. Il trionfo dei Seahawks nel Superbowl a 1,44 su Sisal.it

06 Febbraio 2026

L’America è pronta a fermarsi per il weekend più atteso oltreoceano: il Superbowl. Nella notte italiana tra domenica e lunedì va in scena, al Levi’s Stadium di Santa Clara, la finale del campionato NFL di football americano, uno degli eventi sportivi più seguiti a livello planetario. Quest’anno l’anello se lo contenderanno i Seattle Seahawks e i New England Patriots: se non due sorprese, sicuramente due squadre poco accreditate a inizio stagione per arrivare fino al Superbowl. Basti pensare che entrambe non hanno disputato neanche i playoff nelle ultime due stagioni e che, dal 2021, a oggi hanno giocato appena due gare complessive di post season con altrettante sconfitte. Gli esperti Sisal vedono i Seattle Seahawks favoritissimi a 1,44 per la conquista del secondo titolo, il primo è datato 2013 mentre i New England Patriots, vincenti a 2,80, vogliono fare la storia: in caso di successo, la franchigia di Boston diventerebbe la più vincente della NFL con 7 anelli in bacheca. L’ipotesi di vedere una gara con almeno 46 punti complessivi, evento verificatosi negli ultimi 3 Superbowl, è offerta a 1,90 con Seattle favorita, a 1,66, per segnare il primo touchdown della sfida: New England che passa in vantaggio è invece in quota a 2,10.

Gli occhi di tutti, ovviamente, saranno sui due quarterback: Sam Darnold per i Seahawks e Drake Maye dal lato di New England. Entrambi alternano i lanci con il gioco di corsa: Darnold che effettua almeno 20 passaggi completati si gioca a 1,80 mentre Maye è dato a 2,10 per completare 21 lanci. Ma chi potrebbe ricevere i lanci dei due QB? In casa Seattle Jaxon Smith-Njigba, a 1,90, è uno dei candidati forti per volare in end-zone mentre sulla sideline opposta, a favore di New England, il veterano Stephon Diggs, a 3,75, potrebbe lasciare il segno. Occhio poi a chi il titolo lo ha già vinto da protagonista ma con la divisa dei Los Angeles Rams: Cooper Kupp. Il numero 10 dei Seahawks sa come si porta a casa l’anello: un suo touchdown si gioca a 3,60.

 

PressGiochi

