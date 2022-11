Football All Stars UK: i fenomeni di ieri e di oggi del campionato inglese si sfidano sulle Virtual di Sisal

Football All Stars, uno dei principali prodotti Virtual di Sisal, attraversa la Manica e si arricchisce con il meglio delle squadre inglesi. Da pochi giorni è infatti partito, sia sul canale online che retail, Football All Stars UK dove i top team del campionato inglese si sfidano in match di altissimo livello. I campioni di ieri, da Bergkamp ad Aguero, da Beckham a Cristiano Ronaldo a Drogba insieme a fenomeni di oggi come Salah, Kane o Vardy. Nel corso della giornata vanno in scena varie sfide trascinando l’utente negli stadi più belli e iconici di Inghilterra: Old Trafford, Emirates, Stamford Bridge e, ovviamente, la culla del calcio per eccellenza, Wembley. Con Football All Stars UK è possibile così rivivere emozioni fortissime, come il gol in pieno recupero di Gerrard contro il West Ham, nella finale di FA Cup del 2006, o il ritorno di Henry all’Arsenal nella gara con il Leeds coinciso con la rete numero 227 del francese con i Gunners.

Dodici le classi d’esito sulle quali si può giocare: dal più classico degli 1X2 all’Under/Over fino ad arrivare al Risultato esatto e alle Combo più intriganti. Football All Stars UK, al pari di tutti i prodotti Virtual, è attivo ogni giorno e trasporta il giocatore lì dove il gioco più bello del mondo, il calcio, ha avuto i suoi natali: l’Inghilterra.

PressGiochi