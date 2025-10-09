Fontana (GdF): “Il comparto dei giochi è di grande interesse per la criminalità organizzata, richieste investigazioni di alto profilo ”

“La salute pubblica è il bene primario quando si parla di gioco pubblico. È fondamentale garantire un’offerta di gioco responsabile, e i nostri controlli sono orientati proprio a contrastare il

“La salute pubblica è il bene primario quando si parla di gioco pubblico. È fondamentale garantire un’offerta di gioco responsabile, e i nostri controlli sono orientati proprio a contrastare il gioco illegale, a tutela delle persone più deboli. Le attività di verifica vengono programmate anche in orari in cui è più probabile riscontrare la presenza di minori o di soggetti vulnerabili.

Il settore dei giochi, infatti, rappresenta un ambito di grande interesse per la criminalità organizzata: molte delle nostre operazioni hanno portato alla scoperta di operatori totalmente o parzialmente affiliati a contesti criminali. Il contrasto a questi fenomeni richiede investigazioni di alto profilo, condotte anche attraverso lo SCICO e mediante un attento monitoraggio dei flussi finanziari, in particolare per individuare i casi di riciclaggio.

L’attività di gioco nei punti fisici comporta una significativa movimentazione di contante, elemento che può attrarre interessi illeciti. Le nostre indagini mirano a individuare quando e in che modo gli operatori possano essere utilizzati come strumenti di riciclaggio. Tuttavia, si registra un dato incoraggiante: cresce il numero di soggetti del settore che segnalano operazioni sospette.

Le azioni di controllo nel comparto del gioco coinvolgono quindi una molteplicità di aspetti da monitorare, che spaziano dalla tutela della legalità alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini.”

Lo ha dichiarato il Col. T. ST Giovanni Fontana, Capo di Stato Maggiore del Comando Tutela Economia e Finanza della Guardia di Finanza durante il convegno “Giochi legali. Le opportunità della trasformazione digitale dei punti vendita”.

PressGiochi