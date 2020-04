Fondo sanitario nazionale 2020: da Stato Regioni ok al conferimento di 50 mln per la cura della dipendenza da gioco d’azzardo

Ok in Stato-Regioni al riparto del Fondo sanitario nazionale 2020. Il totale delle risorse ammonta 118.071,20 milioni di euro comprensivo anche degli 1,4 mld stanziati nel Decreto Cura Italia per l’emergenza Covid19.

Dal totale occorre scalare tutta una serie di fondi vincolati (tra cui le risorse dei fondi per i medicinali innovativi, le risorse per gli obiettivi di piano, le risorse per l’emergenza Covid, i fondi per l’abolizione del superticket, i fondi aggiuntivi per il personale) per cui il totale del cosiddetto fondo indistinto arriva a 113,2 mld.

Tale quota è comprensiva, inoltre, della quota di 50,00 mln di euro finalizzata per la cura dalla dipendenza dal gioco d’azzardo (art. 1, comma 133, L. 190/2014).

PressGiochi