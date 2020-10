Fondo salva sport: arriva il codice tributo ‘5478’

Via libera al codice tributo “5478” per finanziare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”. Si tratta della quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a vari eventi sportivi, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali, versata nel bilancio dello Stato, sino al 31 dicembre 2021, secondo quanto previsto dal Dl “Rilancio”, da assegnare al settore sportivo per fronteggiare la crisi economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (articolo 217, Dl n. 34/2020).

Per consentire il versamento delle somme, tramite F24 Accise, nell’apposito Fondo, la risoluzione dell’Agenzia n. 67/E del 20 ottobre 2020 – ricorda Fiscooggi.it – istituisce il codice “5478” denominato “Riscossione entrate derivanti dal versamento dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse sportive, anche virtuali, per il sostegno al sistema sportivo – articolo 217, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020”.

In sede di compilazione del modello, il codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. I valori da inserire sono i seguenti: