Newsletter

30 Settembre 2025 - 18:34

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Fondazione Luigi Maria Monti e Fondazione Lottomatica: partnership strategica a favore dell’infanzia

A Montefiascone, presso il Centro di Riabilitazione Villa Santa Margherita, nasce un nuovo Centro di Neuropsichiatria Infantile. Questo spazio nasce dalla partnership strategica tra Fondazione Luigi Maria Monti e Fondazione

30 Settembre 2025

Share the post "Fondazione Luigi Maria Monti e Fondazione Lottomatica: partnership strategica a favore dell’infanzia"

Stampa pagina

A Montefiascone, presso il Centro di Riabilitazione Villa Santa Margherita, nasce un nuovo Centro di Neuropsichiatria Infantile. Questo spazio nasce dalla partnership strategica tra Fondazione Luigi Maria Monti e Fondazione Lottomatica che insieme intendono offrire risposte più efficaci e vicine ai bisogni dei bambini e degli adolescenti con disturbi neuropsichiatrici.

L’iniziativa mira a garantire ai più piccoli percorsi terapeutici personalizzati e un ambiente capace di accogliere anche le esigenze delle famiglie, in un settore sanitario che oggi rappresenta una delle sfide più rilevanti per la società.

Spazi rinnovati e nuove attrezzature

Il progetto prevede la ristrutturazione degli spazi esistenti e l’introduzione di apparecchiature all’avanguardia. L’obiettivo è duplice: da un lato rendere il Centro funzionale ed efficiente dal punto di vista clinico, dall’altro creare un luogo rassicurante e stimolante che favorisca lo sviluppo e il benessere complessivo dei giovani pazienti.

Il M.R. Padre Giuseppe Pusceddu, Presidente della Fondazione Luigi Maria Monti, spiega che “si tratta di un’iniziativa di grande valore socio sanitario e dal forte valore morale e etico, un impegno che migliora gli strumenti a servizio dell’infanzia, e in particolare in un’area, quella neuropsichiatrica, dove il bisogno di assistenza è davvero fondamentale anche a livello di conforto della persona”.

“Tutto questo – spiega Alessandro Zurzolo, Consigliere Delegato della Fondazione Luigi Maria Monti – per rendere il Centro di Neuropsichiatria Infantile un ambiente accogliente, rassicurante e stimolante, che possa rispondere alle esigenze specifiche dei bambini e degli adolescenti e migliorare il loro benessere complessivo, dal punto di vista sia clinico che sociale e familiare”.

“Per noi è fondamentale che l’attività d’impresa si traduca in un contributo concreto al bene comune – dichiara il Presidente di Fondazione Lottomatica Riccardo Capecchi – per questo motivo la Fondazione Lottomatica, espressione dell’impegno sociale del Gruppo, individua e sostiene progetti ad alto impatto sociale promossi da realtà autorevoli e radicate sul territorio, mettendo al centro le persone e le comunità in cui operiamo.”

Come sottolineato dalle stesse Fondazioni promotrici, questa è un’iniziativa di alto valore sanitario, che andrà a potenziare gli strumenti al servizio dell’infanzia in un settore dove il bisogno di assistenza è fondamentale.

Il contributo della Fondazione Lottomatica

Nel 2025 la Fondazione Luigi Maria Monti ha iniziato a raccogliere manifestazioni di interesse per la realizzazione del progetto e Fondazione Lottomatica ha sostenuto l’iniziativa predisponendo un significativo sostegno economico. Questo contributo a favore del Centro di riabilitazione “Villa Santa Margherita” è stato determinante per dare concretezza al progetto.

In continuità con il proprio impegno per la responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile, Fondazione Lottomatica promuove infatti attività di ricerca, formazione e sensibilizzazione che mirano a favorire una maggiore consapevolezza delle sfide sociali e a rafforzare il tessuto delle comunità locali.

Un valore per il territorio

La nascita del nuovo Centro rappresenta un passo importante per l’intero territorio di Montefiascone e delle aree limitrofe. Potenziare i servizi di neuropsichiatria infantile significa garantire accesso a cure specialistiche più vicine e qualificate, riducendo i disagi legati agli spostamenti e rafforzando la rete di supporto per i bambini e le famiglie.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Champions League. Juventus obiettivo tre punti contro il Villarreal

Il TAR Emilia-Romagna conferma il distanziometro e nega ‘effetto espulsivo’ per le sale giochi di Ravenna

Regno Unito, Baronessa Twycross visita il Grosvenor Casino di Liverpool per conoscere le esigenze del settore

Norvegia. Norsk Tipping colpita da un’altra sanzione per errori nella gestione delle lotterie

Paesi Bassi, KSA sanziona tre influencer per promozione di gioco illegale

Fondazione Luigi Maria Monti e Fondazione Lottomatica: partnership strategica a favore dell’infanzia

As.tro, il 16 ottobre a Roma la presentazione del nuovo report CGIA Mestre sul settore dei giochi: il programma dell’evento

Conto riassuntivo del Tesoro, dai giochi tra gennaio e giugno incassi per 3,3 mld di euro

Relazione Mef alla Camera: “Nel 2024 effettuati 28.000 controlli nel settore dei giochi e inibiti 721 siti di gioco illegale”

Quote Champions: le italiane secondo Betsson

Legge annuale mercato e concorrenza. Trevisi (FI) propone l’autoesclusione parziale dal gioco a distanza

Thailandia: GLO valuta introduzione di una lotteria “lotto style” gestita da privati

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy